Edebiyat tutkunlarının geleneksel buluşması D&R Kitap Fuarı başlıyor
D&R Kitap Fuarı, kapılarını kitapların özgür ve sınır tanımayan dünyasına açtı. D&R'ın geleneksel hale gelen kitap fuarında dopdolu içerikler, indirimli kitaplar, söyleşiler ve imza günleri kitap tutkunlarıyla buluşacak. 1 Ekim - 3 Kasım arasında düzenlenen etkinliğe katılanlar, D&R mağazalarında sunulan farklı içerikler ve fırsatlarla fuarın keyfini yaşayacak.
Kitaba ve okumaya dair tutkusu olanlar burada buluşuyor
'Okuduğun Kitaplar Seni Tamamlar' temasıyla düzenlenecek D&R Kitap Fuarı, bu yıl 1 Ekim-3 Kasım arasında edebiyat meraklılarını bir araya getirecek. Olabildiğince geniş kitlelere ulaşarak okumayı ve okutmayı hedefleyen fuarda yepyeni kitapları keşfedebilir, uzun zamandır aradığınız kitapları bu fuarda bulabilirsiniz.
Sevilen yazarlar D&R mağazalarında okurlarla bir araya geliyor
D&R mağazalarında çeşitli etkinliklerle renklenecek D&R Kitap Fuarı, çok sevilen yazarları okuyucularıyla buluşturuyor. Kitapseverler fuar süresince Türkiye genelindeki mağazalarda sevilen yazarlara kitaplarını imzalatırken onlarla sohbet ediyor. Sevdikleri isimlerin derin sohbetlerini dinleme imkanı bulabilecek okurlar, imzalı kitapları kütüphanelerine ekleme fırsatı
yakalayacak. Bu yıl kitap fuarında Ayhan Sicimoğlu, Kürşat Başar, İclal Aydın, Beyazıt Akman, Ahmet Ümit, Taylan Kümeli, Rafet İnce, Buket Uzuner, Mario Levi, Murat Murathanoğlu, Hale Caneroğlu, Sade Öğretir, Ömür Kurt, Bihter Dinçel ve daha pek çok isim sevenleriyle buluşacak.
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