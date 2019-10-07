'Edebiyat bir damıtma sanatıdır'
Zeynep Cemali Edebiyat Günü, kitaplara ve edebiyata emek verenleri Kadir Has Üniversitesi’nde dokuzuncu kez bir araya getirdi. Günışığı Kitaplığı’nın 2011’den beri düzenlediği konferans, yayıncılığın güncel başlıklarına ilişkin özgün içeriğiyle önemli isimlere ev sahipliği yaptı.
5 Ekim’de düzenlenen konferansa çok sayıda edebiyatçı, yayıncı, editör, çevirmen, tasarımcı, illüstratör, telif ajansı, kitapçı, dağıtımcı, kütüphaneci ve akademisyenin yanı sıra, basından, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı. Edebiyat günü, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri için yurt çapında düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2019 Ödül Töreni’ne de ev sahipliği yaptı. Konferansın kapanış konuşmasını yapan edebiyatçı Murathan Mungan, “Dostoyevski ya da Tolstoy mezardan kalkıp tekrar yazsalar basında aynı değere ulaşamayacaklar. Bunun için zaman gerekir, zaman bu işte en önemli belirleyicidir” dedi. “Edebiyat bir damıtma sanatıdır, film bandı gibi hemen sonuna saramazsınız” diyen Mungan, “Hızın kutsallaştırıldığı, her gün teknolojinin ne kadar geliştiğini ve yapay zekâyı konuştuğumuz bir dünyada, insanlığın gelişimini ve doğal zekâsını hiç konuşmuyoruz” sözleriyle güne damgasını vurdu.
“Edebiyat ve yazarlık bir sanattır.”
Usta çevirmen Seçkin Selvi, yazar, editör Murat Yalçın’ın sorularını 62 yıllık deneyimiyle cevapladı. Ülkemizin çeviri ortamına ve sorunlarına ilişkin önemli hatırlatmalarda bulundu. Selvi, “Çevirmen belirli tek meslek sahibi biri değildir; yazardır, eleştirmendir, ressamdır, heykeltıraştır, doktordur, kaportacıdır, âşıktır, haindir, katildir, çocuktur, yetişkindir, kadındır, erkektir” ifadeleriyle çevirmenin, anadiline hakimiyet, üslup, toplumsal ve kültürel birikim gibi pek çok açıdan kendini donatması gerektiğini vurguladı.
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