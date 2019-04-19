Eda Su Neidik'ten günlük hayatın hücreleri
Ressam Eda Su Neidik noktalarla oluşturduğu serisini 'Hücre' sergisiyle tamamlıyor. Ressam, ‘Hücre’de günlük hayatta bütüne odaklanırken detayları ve incelikleri nasıl kaçırdığımızı düşündürmeyi amaçlıyor.
RESSAM Eda Su Neidik, altıncı kişisel sergisi ‘Hücre’ ile Asmalımescit Art Gallery’de izleyiciyle buluşuyor. Sanatçı birkaç yıl önce ‘İki Nokta Arası’ adlı sergisiyle başlattığı ‘nokta’ serisini ‘İris’in Damlaları’yla sürdürmüştü. Neidik, üçleme olarak kurguladığı serisini ‘Hücre’ ile tamamlıyor. Ressam, ‘Hücre’de günlük hayatta bütüne odaklanırken detayları ve incelikleri nasıl kaçırdığımızı düşündürmeyi amaçlıyor.
İçimizdeki renkleri, gri alanları, karanlığı, aydınlığı yüzümüze vuruyor ve bir hücreden yola çıkarak asgari müştereklerle de olsa nasıl bir arada olabileceğimizi bir kişinin iç dünyasından hareket ederek ortaya koyuyor. ‘Hücre’, 8 Mayıs’a kadar Asmalımescit Art Gallery’de görülebilir.
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