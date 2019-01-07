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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.01.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı öğrenci desteğini iki kat artırdı

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Eczacıbaşı öğrenci desteğini iki kat artırdı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hediye ettiği İKSV Kültür Sanat Kart, bu yıl iki kat fazla üniversiteliye ulaşıyor. Kart hediye edilecek üniversiteli sayısı 2.000’e çıkarıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirdiği İKSV Kültür Sanat Kart için 2019 başvuruları 7 Ocak Pazartesi başlıyor! İKSV, gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Kültür Sanat Kart projesinin üçüncü yılında, kart hediye edilecek üniversiteli sayısını 2.000’e çıkardı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın, geçtiğimiz yıl yayımlanan ‘İşim Gücüm Budur Benim’ adlı kitabının gelirlerini aktararak bu projeye destek sağlamasıyla Kültür Sanat Kart hediye edilecek öğrenci sayısı ikiye katlandı.
Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 2017 yılından bu yana sürdürülen Kültür Sanat Kart projesi için bu yıl başvurular, 7-20 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Başvurular arasından çekilişle belirlenecek 2.000 üniversite öğrencisi, İKSV’nin 2019’da düzenlediği tüm etkinliklerde kullanılabilecek, 250 TL değerindeki İKSV Kültür Sanat Kart’ın sahibi olacak.

Nasıl başvurulur?
Öğrenimini Türkiye’de sürdüren ve başvuru tarihlerinde 18-25 yaş arasında olan üniversite öğrencileri, 7-20 Ocak 2019 arasında kultursanatkart.iksv.org adresi üzerinden İKSV Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilir.
İKSV hakkındaki sorulara doğru yanıt veren ve başvuru formundaki bilgileri eksiksiz dolduranlar arasından çekilişle belirlenecek 2.000 üniversiteliye hediye edilecek İKSV Kültür Sanat Kartlar, 2019 sonuna kadar İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde geçerli.
İKSV Kültür Sanat Kart sahibi öğrenciler, kartlarıyla üniversite öğrencisi olmaları koşuluyla her etkinlikte bir arkadaşlarına daha bilet alabiliyor. Ayrıca İstanbul dışından kart almaya hak kazanan öğrenciler, kartlarını Ankara, İzmir ve Antalya’daki Biletix şubelerinden teslim alabiliyor.

İKSV Kültür Sanat Kartlılar 2019’da neler yapabilir?
İKSV Kültür Sanat Kartlılar 2019’da, Nisan’da İstanbul Film Festivali, Haziran’da İstanbul Müzik Festivali, Temmuz’da İstanbul Caz Festivali, Eylül itibariyle İstanbul Bienali, Ekim’de Filmekimi, Kasım’da İstanbul Tiyatro Festivali ve yıl boyunca Salon İKSV etkinliklerinde kartlarını kullanabilir. Kartlar, öğrencilerin tercihlerine göre İstanbul Film Festivali’ndeki 1 TL’lik öğrenci biletlerinden başlamak üzere her kategoriden bilet almaya imkân sunar. Kültür Sanat Kart sahibi öğrencilerin, kartlarındaki bakiyeyle İstanbul Tiyatro Festivali’nin 10 TL’lik öğrenci biletlerinden 25 tane alabilmeleri de, İstanbul Müzik Festivali’nin en büyük konserlerinden birini birinci kategoriden izleyebilmeleri de mümkündür. Salon İKSV müdavimi Kültür Sanat Kartlılar da yıl boyunca yaklaşık 3 konseri, bir arkadaşlarıyla birlikte izleyebilir. İKSV ayrıca Kültür Sanat Kart sahiplerine, etkinliklerinde sanatçılarla tanışma ve programlara dair ayrıntıları bizzat festival direktörlerinden dinleme gibi birçok sürpriz fırsat da sunuyor.

2018’de İKSV Kültür Sanat Kartlılar ne yaptı?
İKSV Kültür Sanat Kart için 2018’de, Türkiye’nin 81 ilindeki 182 üniversiteden 114.669 öğrenci başvuruda bulundu. Başvuruların %56,87’si İstanbul’dan, %43,13’ü ise İstanbul dışındaki şehirlerdendi. Çekiliş sonucunda eğitimini İstanbul’da sürdüren 564, İstanbul dışında sürdüren 436 öğrenci İKSV Kültür Sanat Kart almaya hak kazandı. Kültür Sanat Kart sırasıyla en çok İstanbul’dan, daha sonra Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’den başvuran öğrenciler tarafından kullanıldı.
İKSV Kültür Sanat Kart sahibi öğrenciler, 2018 boyunca gerçekleştirilen İKSV etkinliklerinde LP, Caro Emerald ve King Gizzard and the Lizard Wizard gibi sanatçı ve gruplarla tanışma olanağı yakaladı, festival direktörleriyle buluşarak öne çıkan film, konser veya tiyatro oyunlarını bizzat kendilerinden dinledi.
Ayrıntılı bilgi için: kultursanatkart.iksv.org

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