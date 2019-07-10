Ebru Nihan Celkan'ın son oyunu Stuttgart'ta
Yeni nesil tiyatronun üretken isimlerinden Ebru Nihan Celkan'ın kaleme aldığı son tiyatro metni 'Last Park Standing' (Benimle Gelir Misin?) Almanya'da sahneye taşınıyor.
Schauspiel Stuttgart'ın Türkiye'den sahnelediği ilk oyun yazarı olan Ebru Nihan Celkan'ın son oyunun yönetmenliğini, aynı zamanda sinema yönetmenliği yapan Nuran David Çalış üstlenirken oyuncu kadrosunda Josephine Köhler , Anne-Marie Lux ve Valentin Richter yer alıyor. Oyunun dramaturjisini ise Bastian Boß ve Sina Katharina Flubacher üstleniyor. Yönetmeni ve oyuncu kadrosu açıklanan oyunun Avrupa prömiyeri 31 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşecek.
Türkiye’nin güncel ve tartışılması zor konularını merkeze alan oyunlarıyla tanınan oyun yazarı Ebru Nihan Celkan Almanya'nın köklü yayınevi S.Fischer Verlage ile Almanca konuşulan ülkelerde oyunlarının temsil edilmesi için Nisan ayında sözleşme imzalamıştı. Ebru Nihan Celkan yayınevinin Türkiye'den temsil ettiği ilk yazar olma niteliğini taşıyor.
Ebru Nihan Celkan
Oyunun dünya prömiyeri 29 Ocak 2019 tarihinde Toy İstanbul'da gerçekleşmişti. Türkiye prodüksiyonun yönetmenliğini Sami Berat Marçalı üstlenirken Elif Ürse, Başak Ertan Kıvılcımoğlu ve Barış Gönenen oyuncu kadrosunu oluşturuyor. Türkiye prodüksiyonu 2019/2020 sezonunda da sahnelenmeye devam edecek olan oyun aynı sezonda iki farklı prodüksiyon ile iki farklı kıtada seyirciyle buluşmaya devam edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle