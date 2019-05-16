'Duygu Asena Roman Ödülü' Gaye Boralıoğlu'nun
Türkiye’yi kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında 'ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü sahibini buldu. Edebiyat dünyasında başarıları desteklemek amacıyla değer görülen ödül, bu yıl Dünyadan Aşağı adlı eseriyle Gaye Boralıoğlu’nun oldu. Şiir Erkök Yılmaz’a da Aile İçi Muhabbet isimli kitabıyla Jüri Özel Ödülü verildi.
Doğan Kitap’ın Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlediği Duygu Asena 'Kadının Hâlâ Adı Yok' Roman Ödülü sonuçlandı. Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Metin Celal, Turgay Fişekçi, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Erkan Aktuğ ve geçen yılın kazananı yazar Oylum Yılmaz’dan oluşan seçici kurul, 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü yaptığı toplantıda Gaye Boralıoğlu’nu, Dünyadan Aşağı adlı eseriyle ödüle değer gördü.
Jüri, ödül gerekçesinde;
“Günümüz Türkiye’si fonunda babalar ve oğullar arasındaki ilişkileri kadın bakış açısı ekseninde derinlemesine inceleyen, Gaye Boralıoğlu’nu, Dünyadan Aşağı adlı romanıyla edebi yetkinliği, anlatı biçimi ve akıcı diliyle” ödüle değer gördüğünü açıkladı.
Seçici Kurul ayrıca Şiir Erkök Yılmaz’ın Türk edebiyatına uzun soluklu katkısını göz önünde bulundurarak, kadın dünyasını toplumsal koşullarımız çerçevesinde başarılı bir şekilde anlatan Aile İçi Muhabbet isimli kitabını Jüri Özel Ödülüne layık gördü.
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