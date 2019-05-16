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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

'Duygu Asena Roman Ödülü' Gaye Boralıoğlu'nun

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'Duygu Asena Roman Ödülü' Gaye Boralıoğlu'nun

Türkiye’yi kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında 'ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü sahibini buldu. Edebiyat dünyasında başarıları desteklemek amacıyla değer görülen ödül, bu yıl Dünyadan Aşağı adlı eseriyle Gaye Boralıoğlu’nun oldu. Şiir Erkök Yılmaz’a da Aile İçi Muhabbet isimli kitabıyla Jüri Özel Ödülü verildi.

Doğan Kitap’ın Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlediği Duygu Asena 'Kadının Hâlâ Adı Yok' Roman Ödülü sonuçlandı. Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Metin Celal, Turgay Fişekçi, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Erkan Aktuğ ve geçen yılın kazananı yazar Oylum Yılmaz’dan oluşan seçici kurul, 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü yaptığı toplantıda Gaye Boralıoğlu’nu, Dünyadan Aşağı adlı eseriyle ödüle değer gördü.

Jüri, ödül gerekçesinde;

“Günümüz Türkiye’si fonunda babalar ve oğullar arasındaki ilişkileri kadın bakış açısı ekseninde derinlemesine inceleyen, Gaye Boralıoğlu’nu, Dünyadan Aşağı adlı romanıyla edebi yetkinliği, anlatı biçimi ve akıcı diliyle” ödüle değer gördüğünü açıkladı.

Seçici Kurul ayrıca Şiir Erkök Yılmaz’ın Türk edebiyatına uzun soluklu katkısını göz önünde bulundurarak, kadın dünyasını toplumsal koşullarımız çerçevesinde başarılı bir şekilde anlatan Aile İçi Muhabbet isimli kitabını Jüri Özel Ödülüne layık gördü.

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