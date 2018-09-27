‘Düşler Ülkesi’ İstanbul’da
‘Troya Yılı’ kapsamında temmuz ayında Çanakkale Piri Reis Müzesi’nde kapılarını açan ‘Düşler Ülkesi: Troya’ sergisi İstanbul’a geldi.
29 genç sanatçının katılımıyla, Derya Yücel’in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, baskı, cam, enstalasyon, fotoğraf, grafik tasarım, resim, seramik, video gibi farklı alanlarda yapıtları buluşturuyor. Kale Grubu’nun sponsorluğunda İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne bağlı Darphane-i Amire’de İstanbullu sanatseverlerle buluşan ‘Düşler Ülkesi: Troya’, 19 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle