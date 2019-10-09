DÃ¼nyanÄ±n sinemasÄ± Antalya'ya geliyor

56. Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivali, 26 Ekimâ€™de baÅŸlÄ±yor. Festivalin bugÃ¼n aÃ§Ä±klanan DÃ¼nya SinemasÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Cannesâ€™dan Venedikâ€™e, Sundanceâ€™ten Torontoâ€™ya, dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli festivallerinde bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ 10 film, Antalyaâ€™da ilk kez sinemaseverle buluÅŸuyor. SeÃ§kide yer alan, Billie Piperâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi 'Rare Beasts / AyrÄ±k OtlarÄ±' ve Oscar yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylarÄ±ndan Lauren Greenfield belgeseli 'The Kingmaker / Ä°pleri Elinde Tutan KadÄ±n' ise TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez 56.

Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivaliâ€™nde gÃ¶sterilecek.

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Filmlerden dÃ¶rdÃ¼, Cannes Film Festivaliâ€™nden geliyor. 'The Host / YaratÄ±k', 'Mother / Ana', 'Snowpiercer' gibi modern sinema klasikleriyle tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve en son 'Okja' ile Bong Joon Hoâ€™nun Cannesâ€™da AltÄ±n Palmiyeâ€™yi kazanan karakomedisi 'Parasite / Parazit'; Karim AÃ¯nouzâ€™un Cannesâ€™Ä±n Belirli Bir BakÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde En Ä°yi Film seÃ§ilen, son filmi 'The Invisible Life Of EurÃ­dice GusmÃ£o / GÃ¶rÃ¼nmez YaÅŸam'; 'Tomboy' ve 'Girlhood' filmlerinin FransÄ±z yÃ¶netmeni CÃ©line Sciammaâ€™nÄ±n, Indiwireâ€™Ä±n 'YÄ±lÄ±n En Ä°yi Filmi' olarak duyurduÄŸu ve Cannesâ€™da En Ä°yi Senaryo Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra, Kuir Palmiyeâ€™yi de alan dramasÄ± 'Portrait Of A Lady On Fire / Alev AlmÄ±ÅŸ Bir GenÃ§ KÄ±zÄ±n Portresi', Antalyaâ€™da ilk kez gÃ¶sterilecek.



Cannesâ€™da yarÄ±ÅŸma dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶sterilen ve Oscar adaylÄ±ÄŸÄ± garanti olarak gÃ¶rÃ¼len 'Diego Maradona'Â adlÄ± belgesel ve Asif Kapadiaâ€™nÄ±n,Â Diego Armando Maradonaâ€™nÄ±n 1980â€™lerdeki hayatÄ±na odaklanan belgeseli de seÃ§kinin merak uyandÄ±ran diÄŸer filmleri arasÄ±nda.

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'Doctor Who', 'Secret Diary of a Call Girl', 'Mansfield Park' gibi kÃ¼lt televizyon dizilerinin Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncusuÂ Billi Piperâ€™Ä±n 'Rare Beasts / AyrÄ±k OtlarÄ±'Â ilk kezÂ 56. Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivaliâ€™nde seyirciyle buluÅŸacak.Â TÃ¼rkiye galasÄ±nÄ± yapacak bir diÄŸer film ise, Oscar yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir diÄŸer gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± olarak gÃ¶sterilenÂ Lauren GreenfieldÂ belgeseli 'The Kingmaker / Ä°pleri Elinde Tutan KadÄ±n'Â

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DÃ¼nya SinemasÄ±â€™nÄ±n merak uyandÄ±ran diÄŸer filmleri ise ÅŸÃ¶yle:

Anca Damianâ€™Ä±nÂ son baÅŸyapÄ±tÄ± 'Maronaâ€™s Fantastic Tale / Bir KÃ¶peÄŸin Fantastik HikÃ¢yesi';Â BrezilyalÄ± yÃ¶netmenÂ Alejandro Landesâ€™in hipnotize edici filmi 'Monos';Â Japon yÃ¶netmenÂ Hirokazu Kore-edaâ€™nÄ±n,Â son filmi 'The Truth / SaklÄ± GerÃ§ekler';Â FransÄ±z aktÃ¶rÂ Nicolas Bedosâ€™un Daniel Auteuil, Guillaume Canet ve Fanny Ardant gibi FransÄ±z sinemasÄ±nÄ±n usta isimlerini bir araya getirdiÄŸi komedisi 'La Belle Epoque / Yeni BaÅŸtan'Â

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ProgramÄ±Â 17 Ekimâ€™de aÃ§Ä±klanacakÂ 56. Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivaliâ€™nin Ä°dari DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â Cansel Ã‡evikol Tuncer, yÃ¶netmenliÄŸiniÂ Ahmet BoyacÄ±oÄŸluÂ Ã¼stlenirken, sanat yÃ¶netmenliÄŸiniÂ BaÅŸak Emre, Antalya Film Forumâ€™un yÃ¶neticiliÄŸini iseÂ Olena Yershova YÄ±ldÄ±zÂ yÃ¼rÃ¼tecek.Â