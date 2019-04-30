Dünya rekoru
Geçen hafta gösterime giren Marvel yapımı sinema filmi ‘Avengers: Endgame’, beş gün içinde dünya genelinde toplam 1.2 milyar dolarlık gişe gelirine ulaşarak tüm zamanların gişe rekorunu kırdı.
Marvel Sinematik Evreni’nin 11 yıllık serüveninin son halkası olan ‘Avengers: Endgame’ böylece, 1 milyar dolar sınırını en hızlı aşan film olarak tarihe geçti. ‘Endgame’den önce de tüm dünyada en iyi açılış gişesi rekoru, 641 milyon ile serinin önceki filmi ‘Avengers: Infinity War’daydı (Avengers: Sonsuzluk Savaşı). Başrollerini Robert Downey Jr., Chris Ewans, Mark Ruffalo ve Scarlett Johansson’ın paylaştığı film sadece ABD’de 350 milyon dolarlık bir açılış hasılatı elde etti. Filmin ilk üç günlük Türkiye hasılatı ise 1 milyon 318 bin seyirci ile 24 milyon TL oldu. Google’da en çok arananların, Twitter’da ise en çok konuşulanların zirvesine oturan; tüm zamanların en çok izlenen filmi olmaya aday ‘Endgame’de ölenler, kurtulanlar, dünyanın ve süper kahramanların geleceği de netleşmiş oldu.
FİLMİN SONUNU SÖYLEDİ, DAYAK YEDİ
Heyecanı tüm dünyayı saran ‘Endgame’in yönetmenleri Joe Russo ve Anthony Russo, seyircilere saygı için filmin sonunun söylenmemesi çağrısında bulunmuştu. Fakat Hong Kong’da bir sinema salonunun önünde bağırarak filmin sonunu söyleyen bir adam, bilet kuyruğunda bekleyen seyirciler tarafından ağır şekilde dövüldü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Causeway Bay adlı sinemada yaşanan olayın ardından adı açıklanmayan adamın kaldırımda kanlar içinde kaldığı görülüyor.
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