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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünya rekoru

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Dünya rekoru

Geçen hafta gösterime giren Marvel yapımı sinema filmi ‘Avengers: Endgame’, beş gün içinde dünya genelinde toplam 1.2 milyar dolarlık gişe gelirine ulaşarak tüm zamanların gişe rekorunu kırdı.

Marvel Sinematik Evreni’nin 11 yıllık serüveninin son halkası olan ‘Avengers: Endgame’ böylece, 1 milyar dolar sınırını en hızlı aşan film olarak tarihe geçti. ‘Endgame’den önce de tüm dünyada en iyi açılış gişesi rekoru, 641 milyon ile serinin önceki filmi ‘Avengers: Infinity War’daydı (Avengers: Sonsuzluk Savaşı). Başrollerini Robert Downey Jr., Chris Ewans, Mark Ruffalo ve Scarlett Johansson’ın paylaştığı film sadece ABD’de 350 milyon dolarlık bir açılış hasılatı elde etti. Filmin ilk üç günlük Türkiye hasılatı ise 1 milyon 318 bin seyirci ile 24 milyon TL oldu. Google’da en çok arananların, Twitter’da ise en çok konuşulanların zirvesine oturan; tüm zamanların en çok izlenen filmi olmaya aday ‘Endgame’de ölenler, kurtulanlar, dünyanın ve süper kahramanların geleceği de netleşmiş oldu.

FİLMİN SONUNU SÖYLEDİ, DAYAK YEDİ

Heyecanı tüm dünyayı saran ‘Endgame’in yönetmenleri Joe Russo ve Anthony Russo, seyircilere saygı için filmin sonunun söylenmemesi çağrısında bulunmuştu. Fakat Hong Kong’da bir sinema salonunun önünde bağırarak filmin sonunu söyleyen bir adam, bilet kuyruğunda bekleyen seyirciler tarafından ağır şekilde dövüldü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Causeway Bay adlı sinemada yaşanan olayın ardından adı açıklanmayan adamın kaldırımda kanlar içinde kaldığı görülüyor.

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