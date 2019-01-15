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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU
15.01.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

DT’den ‘klasik’ atağı

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DT’den ‘klasik’ atağı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların sekiz klasik oyunu, 21 Ocak’a kadar 45 temsille Ankara seyircisiyle buluşacak

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların sekiz klasik oyunu, 21 Ocak’a kadar Ankara seyircisiyle buluşacak. DT’nin yurt genelinde sahnelediği ‘Cimri’, ‘Hastalık Hastası’, ‘Suç ve Ceza’, ‘Elektra’ gibi 2018-2019 sezonunda yoğun ilgi gören klasik eserler, Ankara’da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, klasikleri ilk kez 2013-2014 oyun sezonunda bir araya getirdiklerini, bu yıl da beşincisini düzenlediklerini belirtti. Kurt, sanatseverlerin klasikler haftasını bugünden itibaren 21 Ocak’a kadar takip edebileceklerini söyledi.
Kurt, hafta boyunca, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Moliere’in ‘Hastalık Hastası’ ve ‘Cimri’, Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’, John Steinbeck’in ‘Fareler ve İnsanlar’ oyunları ile İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahnelenen, antik yazar Sophokles’in kaleme aldığı ‘Elektra’ oyununun yanı sıra diğer bölgelerde sahneye aktarılan klasik eserlerden bazılarını Ankara seyircisi ile buluşturacaklarını belirtti.
“Ankaralı tiyatro seyircisi klasik oyunları bir arada görmüş olacak. Seyirci, bu eserleri çok merak ediyor. Klasik eserlerin çıkması, projelendirilmesi zor ve zahmetli işler. Hepsi dönem oyunu olduğu için ince işçilik, tasarım ve iyi yönetmenlik istiyor. Onun için çok sık yapılan, sahnelenen eserler değil.” ifadesini kullanan Kurt, Devlet Tiyatrosunun görevleri arasında büyük eserleri beğeniye sunmanın da olduğunu kaydetti. Kurt, “İzleyici açısından güzel bir hafta olacak. Oyuncuların Ankara’da buluşması, kültürel, sanatsal alışveriş açısından ve birbirlerinin işlerini takip yönünden de iyi bir alışveriş olacak. Klasik oyunlar haftasının beşincisini yapıyoruz. Her yıl bu oyunları, bütçe imkanları doğrultusunda seyircimizle buluşturmak istiyoruz.” diye ekledi.


Klasik oyunlar haftasına, seyircinin geçen yıllarda gösterdiği ilgiden bir hayli memnun olduğunu belirten Kurt, şunları söyledi:
“Bu işler ancak Devlet Tiyatrosunun işi. Bir eksiğimiz olduğu zaman veya seyirci ile buluşmadığında yeniden onarma şansımız var. Çünkü oyuncularımız, rejisörlerimiz sadece kurumumuzda çalışıyorlar. Yerli yazarlarımızın eserlerini sahneye koyarken, dünya klasiklerini de sahneleyelim ki, çocuklarımız dünya çocukları ile yarışabilsin. Hem yerli yazarlarımıza önem vereceğiz hem de dünyanın kabul ettiği büyük eserleri sahneleyeceğiz. Dünya ile yarışmak böyle bir şey. Türkiye büyüdü ama dünya küçüldü. Biz Balkanlardaki soydaşlarımızdan da, Avrasya’daki soydaşlarımızdan da sorumluyuz. Biz repertuvarımızı oluştururken sadece kendimiz için yapmıyoruz. Uzakdoğu’da, Balkanlar’da yaşayan soydaşlarımız var, onlara da repertuvar yapıyoruz. Onun için bizim sorumluluğumuz çok önemli.”
Klasik eserleri, DT repertuvarına katarken oyunların düzeyli ve estetik olmasına önem verdiklerinin altını çizen Kurt, klasik eserleri çok fazla değiştirmenin doğru olmadığını vurguladı.

Bir hafta boyunca, Sophokles’in yazdığı, Zeynep Avcı’nın çevirdiği ve Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Elektra’ Akün Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkarken, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Vladlen Alexandrov’un yönettiği Moliere’in ‘Hastalık Hastası’ ise Şinasi Sahnesi’nde perde açacak.


Tiyatroseverlere keyifli bir hafta yaşatacak etkinlik süresince; Stüdyo Sahne’de Antalya Devlet Tiyatrosunca sahnelenen William Shakespeare’in ‘Windsor’un Şen Kadınları’, Altındağ Tiyatro Sahnesi’nde, Erzurum Devlet Tiyatrosu oyunu Molier’in ‘Mösyö de Pourceaugnac’, Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde Adana Devlet Tiyatrosunun, John Steinbeck’in yazdığı ‘Fareler ve İnsanlar’ oyunu, Küçük Tiyatro’da Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Moliere’in ‘Cimri’ ve Büyük Tiyatro’da Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ isimli eserleri sahnelenecek.

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