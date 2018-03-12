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    Dövme geleneği sergi oldu

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 22:48 | Son Güncelleme:

    Mardin’in dövme geleneği ve kültürünü anlatan, Bahçeşehir Koleji Mardin Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Abiç’in ‘Dövme/Dek’ kitabı ‘Sonsuza ‘DEQ’ Değerlerimiz’ adıyla sergiye dönüştü.

    Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Mardin’imizde kültürlerimizin bir arada yaşadığı bu coğrafyada böyle bir etkinliği kurumumuz öğretmenlerinden Sibel Abiç’in yapmasından ayrıca gurur duyuyoruz” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , dövme , gelenecek
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