Dövme geleneği sergi oldu

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Mardin’imizde kültürlerimizin bir arada yaşadığı bu coğrafyada böyle bir etkinliği kurumumuz öğretmenlerinden Sibel Abiç’in yapmasından ayrıca gurur duyuyoruz” dedi.
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