Dostoyevski’yi Ruslara sahnelediler
Devlet Tiyatroları (DT) ünlü Rus yazar Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ eserini Rusya’da sahneye koydu. Rusların oyuna ilgisinin üst düzeyde olduğunu ve bütün salonun eseri ayakta alkışladığını belirten tiyatro sanatçısı Tuncer Yığcı, “Turnemizi duyan meslektaşlarımızın yarı şaka yarı ciddi, ‘Tereciye tere mi satmaya gidiyorsunuz?’ yollu sorusunun cevabı etkileyici bir biçimde karşımızdaydı. 70 yıllık Cumhuriyet projesi DT’nin rüştünü zorlu bir deplasmanda ispat etmesinin zevki anlatılmaz, yaşanır” dedi.
DT’nin eseri ‘Suç ve Ceza’, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında geçen 8 Kasım’da Rusya’nın Veliky Novgorod şehrindeki 23’üncü Dostoyevski Oyunları Festivali’nde seyirci karşısına çıktı. Rejisör Bozkurt Kuruç’un sahnelediği eserde oynadığı Marmeladov rolüyle Sanat Kurumu’nun en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Yığcı, turneyi Hürriyet’e şöyle anlattı:
BASIN KULİSİ BASTI
“Provamızı yaparken, elde kameralar, alet edevat basın resmen bastı kulisi. Aramızda öyle Rusya’da tanınan meşhur biri de yok. Ne çekecek bunlar? Olay mı var, noluyor demeye kalmadı, sanatsal etkinliklerin buralarda hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu söyleyenlerin uyarısıyla yüzümüzdeki buruk gülümsemeyle kalakaldık. Bizlerle konuşmak için gelen televizyonlardan birinin muhabirinin Dostoyevski’yi kendilerinden sayan ‘Neden Dostoyevski?’ sorusunu, ‘Dostoyevski sadece sizin değil bizim de yerli yazarlarımızdan biridir’ diyerek cevapladım. Bir Rus yazarının oyununu Türklerin nasıl algıladığını ve yorumladığını merak eden Rusların oyuna ilgisi doğal olarak üst düzeydeydi.
NEFES ALMADAN İZLİYORLARDI
Acıklı anları bir ayindeymiş gibi neredeyse nefes almadan, komik yerleri sanki içinde yaşıyormuş gibi keyifle izleyen bir seyirci. Hemen hemen bütün sahne sonlarını alkışla ödüllendirdiler. Oyun bitimi bütün salon ayaktaydı ve bravo sesleri eşliğinde oyunumuzu alkışlıyorlardı. Başkonsolosumuzun ‘Buralarda izlediğim Suç ve Ceza oyunları içinde en iyisiydiniz’ cümlesi onur vericiydi.”
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