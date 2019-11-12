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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dostoyevski’yi Ruslara sahnelediler

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Dostoyevski’yi Ruslara sahnelediler

Devlet Tiyatroları (DT) ünlü Rus yazar Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ eserini Rusya’da sahneye koydu. Rusların oyuna ilgisinin üst düzeyde olduğunu ve bütün salonun eseri ayakta alkışladığını belirten tiyatro sanatçısı Tuncer Yığcı, “Turnemizi duyan meslektaşlarımızın yarı şaka yarı ciddi, ‘Tereciye tere mi satmaya gidiyorsunuz?’ yollu sorusunun cevabı etkileyici bir biçimde karşımızdaydı. 70 yıllık Cumhuriyet projesi DT’nin rüştünü zorlu bir deplasmanda ispat etmesinin zevki anlatılmaz, yaşanır” dedi.

DT’nin eseri ‘Suç ve Ceza’, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında geçen 8 Kasım’da Rusya’nın Veliky Novgorod şehrindeki 23’üncü Dostoyevski Oyunları Festivali’nde seyirci karşısına çıktı. Rejisör Bozkurt Kuruç’un sahnelediği eserde oynadığı Marmeladov rolüyle Sanat Kurumu’nun en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Yığcı, turneyi Hürriyet’e şöyle anlattı:

BASIN KULİSİ BASTI

“Provamızı yaparken, elde kameralar, alet edevat basın resmen bastı kulisi. Aramızda öyle Rusya’da tanınan meşhur biri de yok. Ne çekecek bunlar? Olay mı var, noluyor demeye kalmadı, sanatsal etkinliklerin buralarda hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu söyleyenlerin uyarısıyla yüzümüzdeki buruk gülümsemeyle kalakaldık. Bizlerle konuşmak için gelen televizyonlardan birinin muhabirinin Dostoyevski’yi kendilerinden sayan ‘Neden Dostoyevski?’ sorusunu, ‘Dostoyevski sadece sizin değil bizim de yerli yazarlarımızdan biridir’ diyerek cevapladım. Bir Rus yazarının oyununu Türklerin nasıl algıladığını ve yorumladığını merak eden Rusların oyuna ilgisi doğal olarak üst düzeydeydi.

NEFES ALMADAN İZLİYORLARDI

Acıklı anları bir ayindeymiş gibi neredeyse nefes almadan, komik yerleri sanki içinde yaşıyormuş gibi keyifle izleyen bir seyirci. Hemen hemen bütün sahne sonlarını alkışla ödüllendirdiler. Oyun bitimi bütün salon ayaktaydı ve bravo sesleri eşliğinde oyunumuzu alkışlıyorlardı. Başkonsolosumuzun ‘Buralarda izlediğim Suç ve Ceza oyunları içinde en iyisiydiniz’ cümlesi onur vericiydi.” 

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