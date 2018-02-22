Dört Türk bilim insanı Japonya'da

Japonya’nın Kobe kentinde düzenlenen sempozyumda Türkiye’yi Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Başkale, Deniz kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Sorumlusu Araştırma Görevlisi Doğan Sözbilen ve Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Araştırma Merkezi görevlisi Ayfer Şirin temsil etti. Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Kaska, Akdeniz’de bugüne kadar yapılan araştırmalar iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) en önemli yuvalama alanlarının Yunanistan ve Türkiye’de olduğunu gösterdiğini söyledi. Kaska, yeşil deniz kaplumbağası nüfusunun yüzde 50’den fazlasının ülkemizde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

KORUMA HEDEFLERİ ANLATILDI

Yrd. Doç. Dr. Başkale de deniz kaplumbağalarının, Türkiye sularında neslinin devamı ve diğer canlıların biyoloji zenginliği açısından çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Deniz kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Sorumlusu Araştırma Görevlisi Sözbilen, türün Akdeniz’de etkin korunabilmesi için geleceğe yönelik koruma hedefleri anlatırken Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Araştırma Merkezi görevlisi Ayfer Şirin ise Türkiye sularında yaşamlarını sürdüren deniz kaplumbağaları hakkında bilgi verdi.

26 Şubat’ta sona erecek sempozyumda deniz kaplumbağaları yaşam fotoğrafçısı gazeteci Mehmet Miras’ın dünyanın dört bir yanında çektiği fotoğrafları da sergileniyor.