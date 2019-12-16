'Dönüşen Şehir' Gaziantep'te yürüyüşe davetlisiniz!

Şehir ve dönüşüm temalı bir araştırma ve üretim atölyesi olan 'Dönüşen Şehir, Gaziantep', Kültür İçin Alan’ın desteği ve Gaziantep Mimarlar Odası işbirliğiyle ekim ve kasım aylarına yayılan iki oturumda gerçekleşti. Sanatçı ve araştırmacı Serkan Taycan yürütücülüğünde gerçekleşen atölyeye farklı disiplinlerden 10 kişi katıldı. Atölyede, Gaziantep'in son yüz yıldaki dönüşümü seminerler ve tartışmalarla çok boyutlu bir şekilde incelenerek, bu dönüşümü takip eden bir yürüyüş rotası ve rotanın haritası tasarlandı. Rotayı yürüyenlerin kentin dönüşümünü bedensel olarak tecrübe etmeleri ve bu yolla kentle derinlikli bir iletişim kurmaları hedefleniyor.

Moderatörlüğünü atölye yürütücüsü Serkan Taycan'ın yapacağı etkinlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünden Asu Aksoy, Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Mehmet Nuri Gültekin, Sinan Tankut Gülhan ve aynı üniversitenin Coğrafya bölümünden Ragıp Kalelioğlu konuşmalar yapacak. Konuşmaların ardından atölye katılımcıları, rota ve haritayı

sunacaklar.

Etkinliğin ertesi günü ise Dönüşen Şehir Gaziantep ekibi eşliğinde rota üzerinde bir yürüyüş etkinliği ve ardından bir değerlendirme buluşması yapılacak.