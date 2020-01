Dolapdere’de üç sanatçıdan üç pratik

Zeynep Solakoğlu

Arter’in de açılmasının ardından iyiden iyiye şehrin çağdaş sanat damarlarından birine dönüşen Dolapdere’deki Pilevneli Galeri, şu sıralar üç genç sanatçının işlerine ev sahipliği yapıyor. Pilevneli Project tarafından hazırlanan sergide Zeynep Solakoğlu, Umut Yasat ve Yılmaz Şen’in son dönem işleri görülebilir.

Ağırlıkla kâğıt üzerine mürekkep ve suluboya ile çalışan, son dönemde ise tuval üzerine yağlıboya işler de üreten Zeynep Solakoğlu’nun ‘Amazonia’ başlığı altında toplanan işleri, sanatçının ilk kişisel sergisi olarak kayda geçirilebilir. Otobiyografik öğeler taşıyan bu sergide sanatçı, yarattığı karakterler aracılığıyla kendi yaşam deneyimini izleyiciye aktarıyor. Zaten Solakoğlu da yarattığı karakterlerin kendisiyle birlikte geliştiğini; eserlerinin, yaşam deneyimlerinin birer aynası olduğunu vurguluyor. Yapıtlarında cinsiyet rollerini, kolektif bilince yerleşmiş olan geleneksel maskülen ve feminen kalıpları araştıran Solakoğlu bu kişisel sergisinde mitolojide var olan Amazonların güncel bir yorumunu sunuyor.

BULUNTU MALZEMEDEN HEYKELLER

Umut Yasat

Pilevneli Dolapdere’de kişisel sergisiyle yer alan diğer isim ise Umut Yasat... Yaşamını ve çalışmalarını Almanya, Karlsruhe’de sürdüren sanatçının İstanbul’daki bu ilk kişisel sergisi 2014 yılında başladığı ‘Der Stapel’ adlı heykel serisinden yapıtlar sunuyor.

Yasat’ın ‘Der Stapel’ serisi, sanatçının üretmiş olduğu resimlerini bir araya getirmesiyle başlamış. Sonrasında ise her birini numaralandırdığı ve ‘Der Stapel’ olarak adlandırdığı bu heykellerinin arasına anlamlı ya da anlamsız fark etmeksizin günlük nesneler karışmış. Sanatçının amacı, çevresinden topladığı buluntu malzemelerle oluşturduğu heykellerinde yaşamının günlük kayıtlarını tutmak. Yasat, bu sergi için ise galerinin çevresinden topladığı buluntu malzemeleri ve objeleri kullandı. Böylece, heykellerinde İstanbul’da karşılaştığı tesadüflere yer vermiş oldu.

BLOG’DAN GERÇEK HAYATA...

Yılmaz Şen

Balenciaga, MTV, Nike gibi ünlü markalar için işler üreten Yılmaz Şen de Pilevneli Dolapdere’de Türkiye’deki ilk kişisel sergisini hayata geçirmiş oluyor. Yaşamını ve çalışmalarını Kopenhag’da sürdüren Şen’in ‘Varyasyonlar’ adlı sergisi, sanatçının işlerinin temelini oluşturan öngörülemezlik olgusu, gerçeklik algısı ve hareket tasarımından örnekler sunuyor.

Üretim ve araştırma aşamalarında çoğunlukla dijital görselleştirme tekniklerini kullanan sanatçının bu sergiye özel hazırladığı üç ayrı serisi var: ‘Cephe-Facade’, ‘Bu Dünyada Ben de Varım-I Also Exist in This World’ ve ‘İsimsiz-Untitled’...

‘Cephe’, sürreel kentsel manzaraların strüktürel bozulmalarından oluşurken; ‘Bu Dünyada Ben de Varım’, Şen’in 2012-2017 yılları arasında aktif olarak kullandığı online blog’unun fiziksel bir alana taşınmış versiyonunu temsil ediyor. ‘İsimsiz’ adlı seri ise cep telefonuyla çekilen videoların üç boyutlu görsel efekt teknolojileriyle buluşmasının bir ürünü...