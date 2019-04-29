‘Doğu’nun Işığı’ Gaziantep’te
Gaziantep, 2 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında “Doğu’nun Işığı” teması çerçevesinde düzenlenecek Ayıntab Sanat: Gaziantep Sanat Günleri’ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik, birçok sergiyi ve sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve HN Art Consultancy tarafından 2 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, geleneksel ve modern değerleri kent kültürünün mirasıyla harmanlamak için yola çıkıyor. Küratörlüğünü, Hayrunnisa Taşyar ve Ayşe Jaber’ın üstlendiği etkinlik kapsamında Ahmet Güneştekin, Dilahan Doğan, Arif Akdenizli, Zeynep Demirel, Nilay Özenbay, Ayça Sarc ile Fırat Neziroğlu’nun sergileri, tarihi Hamam Müzesi’nde, bir dönem kervansaray olarak kullanılan Hışvahan’da ve Ömer Asım Ersoy Kültür Merkezi’nde ziyaretçiyle buluşacak.
GELİRİ ÇOCUKLARA
2 Mayıs’taki etkinlikler kapsamında sanatçı konuşmaları, Arjantin tango grubunun dans gösterisi ve geleneksel müzik çalışmalarıyla tanınan Coşkun Karademir’in konseri gerçekleştirilecek. Etkinlikten elde edilecek gelirin bir kısmı Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bağışlanacak. Serginin küratörlerinden Ayşe Jaber, “2-3 Mayıs’taki sanat sohbetlerinde Ahmet Güneştekin, Zeynep Demirel, Dilahan Doğan birer konuşma yapacak. Burada sergilenecek işlerin ortaya çıkış sürecini konuşmak istiyoruz genel anlamda. Gaziantep halkının katılımına açık olacak; onları günümüz sanatına dahil etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
‘ZANAATLA ÇAĞDAŞ SANATI BİRLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ’
Etkinliğin küratörlerinden Hayrunnisa Taşyar, serginin Gaziantep’te açılmasıyla ilgili şunları söyledi: “Bizim amacımız zanaatla çağdaş sanatı birleştirmek. Biliyorsunuz İstanbul’da hemen her gün bir sergi açılıyor ama Anadolu’da durum böyle değil. İstanbul’daki sergilere minik bir es vererek Anadolu’ya yönelmek istedik. İlk rotamız da Gaziantep oldu. Ahmet Güneştekin de bu projemize destek oldu. Yeni isimler keşfetmek için yola çıktık. Genç sanatçılarımızı da parlatmak istiyoruz. Onlardan yöreye ait işler oluşturmalarını istedik. Kimisi daha önce açtıkları sergilere yenilerini ekledi, kimisi de burası için özel işler üretti. Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi ve Kalyoncu Ailesi bize çok destek oldu. ”
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