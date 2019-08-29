Diyarbakır Kitap Fuarı için gün sayıyor
Diyarbakır’da, bu yıl yedincisi düzenlenecek olan kitap fuarı dokuz gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak. Fuar 28 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
Diyarbakır 7. Kitap Fuarı, 28 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuarda, aralarında Adnan Özyalçıner, Canan Tan, Ahmet Telli, Mine Söğüt, Altan Öymen, Kemal Hamamcıoğlu, Kemal Varol, Ayşe Hür, Şeyhmus Diken, Gaye Boralıoğlu, Gülseren Budayıcıoğlu ve İsmail Beşikçi’nin de bulunduğu yazar ve şairler okurlarıyla bir araya gelecek. Fuara 130 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 75 kültür etkinliği düzenlenecek.
Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle