Dış mekân, iç mekân

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDış mekân, iç mekân
GeriKitap Sanat Dış mekân, iç mekân
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kitap Sanat
FATİH ÖZGÜVEN
03.05.2018 - 18:16, Son Güncelleme:

Dış mekân, iç mekân

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dış mekân, iç mekân

Tufan Baltalar’ın ‘Çevrili’ sergisinin merkezinde yer alan 30 irili ufaklı ağaç resmi gerçeküstünün kıyısında usulca duruyorlar. Can Aytekin’in Arter’deki sergisi ‘Boş Ev’ ise iç mekânı canlı bir şey olarak sunuyor.

Tufan Baltalar hemen her sergisinde tabiatla kendine özgü, esrarlı bir biçimde ilgilenir. Hatırımda en çok kalan sazlık resimleri, seyirciyi tabiatı ‘doğallık’tan, bitkiyi ‘toprak’tan ayrı düşünen bir bakış ile karşı karşıya bırakırlar. Sazlıkları bizi tarif edilmez bir şeyden ayıran perdelerdir. Bu perdelerin arasında yer alan figürler ise kaçmaya mı çalışırlar yoksa orada gizlenmeye mi, kestiremeyiz. Onda tabiat, Pilot Galeri’nin diğer tabiat yorumcusu Irem Tok’un aksine sürekli bir titreşim değil, esrarengiz bir durağanlık, bir düşüncedir. İşlerine bakarken, kaçınılmaz olarak Baudelaire’in sembolizmin manifestosu niteliğindeki şiiri ‘Eşduyumlar/ Correspondances’ın ilk iki dizesi aklımıza düşer: “Doğa bir tapınaktır sütunları canlı olan/ zaman zaman anlaşılmaz kelimelere ses verir.”
Baltalar’ın son sergisi ‘Çevrili’, ilk bakışta bir duvar dolusu suyla çevrili toprak parçası üzerindeki ağaç resmine göndermede bulunuyor; ama serginin girişindeki, peyderpey mavi ‘bir şeye’ dolanan üç küçük büstün bu serginin ‘sazlıklar- arasındaki- insan’ına gönderme yaptığını düşünmekte haksız olmayabiliriz. Bazen bedeni de parçalara ayrılan bu figürün kaybolmuşluğu, tam ne gördüğünü bilemeyişi bu sergide suyun dibine kadar inen bir uzuvda da anlatımını buluyor. Koyu yeşil bitkiler üzerinde bir kol, belki yosunlar; ona da T. S. Eliot cevap verir gibi: “...boğulduk sonra uyanınca insan sesleriyle.”

Dış mekân, iç mekân
Tufan Baltalar'ın sergisinden.
Ama elbette serginin asıl merkezi bütün bir duvarı kaplayan 30 irili ufaklı ağaç resmi. Bazıları rüzgârın önünde eğilmiş, bazıları gurup vaktinin önünde yükselen, bazısı karanlık bazısı aydınlık, toprakla olduğu kadar gökyüzüyle de bütünleşen, merkeze yerleştirilmiş bu ağaçlar bize maniyerist resmin, sembolist halet-i ruhiyenin bir yansıması olarak ulaşıyor ve gerçeküstünün kıyısında usulca duruyorlar. Dünyaya ilişkin harikulade, şimdilerde pek sevilen kelimeyle ‘tekinsiz’ bir şeye işaret etmek istemiyorlar bence; daha çok doğayı kendi içinde kapalı bir dünya, bir iç alan olarak gördüklerini vurgulamak istiyorlar.

Can Aytekin’in Arter galerisinin giriş katında, duvar duvar, merdiven merdiven, köşe köşe dikişlerinden sökülüp ışıl ışıl renklere boyalı parçalar halinde sergilenen ‘Boş Ev’i ise tam tersi. Bu parçalar Aytekin’in iç mekânı canlı bir şey olarak sunmak, ‘ev’in korku filmlerinden dahi tanıdığımız canlı bir şey olduğu fikrini vurgulamak istiyorlar. ‘İç mekân’ın çatlayıp bileşenlerine bölünmek arzusunu, kendisi dışlaştırmaya can atan bir içeriyi temsil ediyorlar, ‘iç mekân’ın ‘dış mekân’lığa meyleden canlı bir şey olabileceği fikrine ‘ses veriyorlar’. Elbette ki iç mekânı zihnimizde canlı, hareket halinde, neredeyse ‘dışarı’da, dışlaşmanın eşiğinde tutan, özellikle onunla ilgili hatıralarımızdır.

Dış mekân, iç mekân
Can Aytekin'in 'Boş Ev' serisinden.
Başka bir şiire kulak vermek gerekirse (çünkü resim belki de şiire en yakın şey) Dıranas’ın ‘hatırada kalan şey değişmez zamanla’sını düşünmek ve demonte edilmiş bu renkli ev hatırasının aslında parça parça inşa edilmiş gerçek bir eve gönderme, ya da onun sergi mekânında yer alan maketi olduğunu hatırlamak ve bu nirengi noktasına geri dönmek mümkün. Ama bu üç boyutlu maket, Aytekin’in kanatlanıp kâğıt, tuval ve rölyefsi kâğıt işler olarak etrafa saçılan evini nostaljik bir hüzünle geri çağırmıyor, tam tersine, hatırada kalan şeyin zamanla belki değişmeyeceğini ama bambaşka biçimlere bürünerek karşımıza çıkabileceğini kabulle olan biteni seyrediyor. O bir referans, zamanın suları içinde kıpırdamadan duran bir kaya değil, daha çok bir oyun arkadaşı. Bir bilen-ev; alabildiği türlü yeni biçimlere bakılırsa, nasıl yapıldıysa hatırada gene aynı biçimde sökülüp geri çağırabileceğini, dönüşüm denen şeyin ön şartının, tabiri caizse ‘pro-aktif’ bir hatırlama olduğunu biliyor.

Tufan Baltalar’ın ‘Çevrili’ başlıklı sergisi 5 Mayıs’a kadar Pilot Galeri’de, Can Aytekin’in ‘Boş Ev’ başlıklı sergisi ise 15 Temmuz’a kadar Arter’de görülebilir.

Dış mekân, iç mekân
Can Aytekin'in 'Boş Ev' serisinden.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2 kitap 2 ödül

10 yıldır ‘edebiyatı takip ediyor’

Dış mekân, iç mekân

Tasarımın Bülent Erkmen hali