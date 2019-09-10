Dionysos’un kenti ayağa kalkıyor
Tarihi MÖ 3. yüzyıla kadar uzanan, eğitim ve kültür kenti olan Nysa’da bulunan Sütunlu Cadde, İş Bankası’nın desteğinde yapılacak kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılacak.
Aydın-Sultanhisar’da MÖ 3. yüzyılın ilk yarısında kurulan Nysa antik kentinde kazı ve araştırma çalışmaları 1907’de Alman W. von Diest tarafından başlatıldı. Günümüze kadar ara ara devam eden çalışmalar sonucu, antik kentte Gerontikon (Yaşlılar Meclisi), Tiyatro, Gmynasium, Stadion, Agora, Kütüphane, Çarşı Bazilikası ve Sütunlu Cadde’nin bir bölümü açığa çıkarıldı. Nysa antik kenti, 2019 kazı çalışmaları, kentin ana caddesi olan Sütunlu Cadde’de ve Mozaikli Yapı’da gerçekleştiriliyor. İş Bankası’nın desteği ile yapılacak kazı çalışmalarında, Nysa antik kentinin ana caddesi olan Sütunlu Cadde’nin doğu kesimi ortaya çıkarılacak ve belgeleme, koruma, onarım, envanter oluşturulması çalışmalarının ardından ziyarete hazır hale gelecek.
ESERLER AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE SERGİLENİYOR
Nysalılar’ın, inşa ettikleri tiyatronun sahne binasının podyum frizlerinde, Nysa tanrısı olan Dionysos’un yaşamından kesitlere yer vermelerinden dolayı kent, ‘Dionysos’un kenti Nysa’ olarak biliniyor. Mitolojiden birçok önemli karakterin yer aldığı podyum frizleri, aynı zamanda kentin içinde yer aldığı Menderes Nehri ve Messogis Dağları coğrafyasından da alıntılar aktarıyor. Ayrıca antik kentin kazılarında bulunan Roma dönemine ait mermer büstler, başlar, Nysa Tiyatrosu sahne binasına ait heykeller, kabartmalı steller, yunuslu çocuk heykeli gibi heykeltıraşlık eserleri Aydın Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
Antik kentte 1990’dan bu yana Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kazı ve araştırma çalışmaları yürütülüyor. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam ediyor.
Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen “Kazı yerlerinin bulundukları bölge açısından kalkınma fırsatları barındırdığını da dikkate alırsak, arkeoloji alanındaki katkıların önemi daha da artıyor. İş Bankası olarak Gaziantep Zeugma, Antalya Patara, Kırşehir Kaman ve İzmir Teos’ta sürdürülen kazılara destek veriyoruz. Nysa ile bu yöndeki desteğimize bir yenisini daha eklemiş olduk” dedi.
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