Dionysos Tapınağı ortaya çıkarılacak
ÜLKEMİZİN arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, İzmir Seferihisar/Sığacık’ta bulunan Teos’ta sürdürülen kazı çalışmalarına da destek veriyor. İş Bankası’nın desteği ile yapılacak arkeolojik kazılarla, Teos’un en önemli yapılarından biri olan ve Hellenistik dönem kent surunun içerisinde bulunan Dionysos Tapınağı’nın tamamen gün yüzüne çıkarılarak, gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.
Ionia bölgesinin 12 kentinden biri olan, tarihi MÖ 1000 yıllarına kadar uzanan ve 65 hektarlık alan üzerine kurulu Teos antik liman kentini,
yarımadanın ortasındaki akropol ile güney limanı arasında yaklaşık 3.7 km uzunluğunda, iyi korunmuş durumda olan Hellenistik dönem kent suru çevreliyor. Teos’un içerisinde Hellenistik ve Roma dönemi kalıntıları, Dionysos Tapınağı, agora, tiyatro ve antik liman yapıları yer alıyor.
Teos antik kentinde 2010 yılından bu yana yeniden yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında yürütülüyor.
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