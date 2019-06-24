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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Dijital sanatlar sergisi ziyaretçilerini bekliyor

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Dijital sanatlar sergisi ziyaretçilerini bekliyor

bang. Prix programına seçilen eserlerden derlenen dijital sanatlar sergisi açıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bang. Prix programına seçilen eserlerden seçilen dijital sanatlar sergisi, Studio-X İstanbul’da açıldı. bang.14-29 Haziran tarihlerinde Prix 2019 programında gerçekleştirilen sergi, biyo sanat, veri sanatı, yeni medya ve kinetik sanat kategorilerini kapsayan 11 projeden oluşuyor. bang. Prix 2019 sergisi, ”digital beast” temasıyla izleyicilerini bekliyor. bang. Prix Küratörü Esra Özkan, en temelde sanat, tasarım ve teknolojinin, felsefe ve sosyoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlerin yapı taşlarını oluşturan izleri ele alarak bu izlere bugünün dilinden farklı bir perspektif sunmaya odaklandıklarını söyledi. bang. Prix 2019 sergisinin deneysel bir çabanın çizgilerini belirlediğini dile getiren Özkan, “bang. Prix üçüncü yılında bilinmez evrenlerde yaşayan, bazen daha bilinemeyecek hale gelen, on bir dijital canavarın gözlerini ovuşturarak kabuğundan gün yüzüne çıkmalarına şahitlik ediyor. Bilinmezi anlamak ve üzerine yeniden düşünmek için 29 Haziran’a kadar bang. Prix’nin evreninde on bir canavarımız ile yaşayacağız. İzleyicileri de evrenimize bekleriz” dedi.

Dijital sanatlar sergisi ziyaretçilerini bekliyor

ArtBizTech’in ana destekçiliğini üstlendiği sergide, Projeleri bang. Prix 2019 sergisine seçilen genç sanatçılar ve eserleri ise şu şekilde:

Ahmet Ercan Batırel & Buğra Yesilkaynak & Cüneyt Baturel & Ece Atacan & Halit Yağar & Mehmet Çolat - Audi Ipsum
Betül Aksu & Max Paulus - Tinnitus
Cansu Sönmez - Isimsiz
Ece Nur Keskin - Innsaei
Ecem Dilan Köse & Esin Aykanat - Yasam Özü - Çapraz Dönüşüm
Emrecan Ağtaş - Görünmez Bağlar
Engin Arer & Berkay Buğdan - Distanbul
İlke Yıldan & Varlık Yücel - Anı-Görü
Mehmet Berk Bostancı - String Spring
Nazlı Kök -Timeline
Nergiz Yeşil - Diğer Olası Normaller

Dijital sanatlar sergisi ziyaretçilerini bekliyor

 

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