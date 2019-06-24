Dijital sanatlar sergisi ziyaretçilerini bekliyor
bang. Prix programına seçilen eserlerden derlenen dijital sanatlar sergisi açıldı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bang. Prix programına seçilen eserlerden seçilen dijital sanatlar sergisi, Studio-X İstanbul’da açıldı. bang.14-29 Haziran tarihlerinde Prix 2019 programında gerçekleştirilen sergi, biyo sanat, veri sanatı, yeni medya ve kinetik sanat kategorilerini kapsayan 11 projeden oluşuyor. bang. Prix 2019 sergisi, ”digital beast” temasıyla izleyicilerini bekliyor. bang. Prix Küratörü Esra Özkan, en temelde sanat, tasarım ve teknolojinin, felsefe ve sosyoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlerin yapı taşlarını oluşturan izleri ele alarak bu izlere bugünün dilinden farklı bir perspektif sunmaya odaklandıklarını söyledi. bang. Prix 2019 sergisinin deneysel bir çabanın çizgilerini belirlediğini dile getiren Özkan, “bang. Prix üçüncü yılında bilinmez evrenlerde yaşayan, bazen daha bilinemeyecek hale gelen, on bir dijital canavarın gözlerini ovuşturarak kabuğundan gün yüzüne çıkmalarına şahitlik ediyor. Bilinmezi anlamak ve üzerine yeniden düşünmek için 29 Haziran’a kadar bang. Prix’nin evreninde on bir canavarımız ile yaşayacağız. İzleyicileri de evrenimize bekleriz” dedi.
ArtBizTech’in ana destekçiliğini üstlendiği sergide, Projeleri bang. Prix 2019 sergisine seçilen genç sanatçılar ve eserleri ise şu şekilde:
Ahmet Ercan Batırel & Buğra Yesilkaynak & Cüneyt Baturel & Ece Atacan & Halit Yağar & Mehmet Çolat - Audi Ipsum
Betül Aksu & Max Paulus - Tinnitus
Cansu Sönmez - Isimsiz
Ece Nur Keskin - Innsaei
Ecem Dilan Köse & Esin Aykanat - Yasam Özü - Çapraz Dönüşüm
Emrecan Ağtaş - Görünmez Bağlar
Engin Arer & Berkay Buğdan - Distanbul
İlke Yıldan & Varlık Yücel - Anı-Görü
Mehmet Berk Bostancı - String Spring
Nazlı Kök -Timeline
Nergiz Yeşil - Diğer Olası Normaller
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