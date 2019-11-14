Dijital sanat geleceğe nasıl taşınacak?
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin arşiv ve araştırma alanı dijitalSSM, ‘Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması’ başlıklı bir projeyi hayata geçiriyor. Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle 15 Kasım'da başlayacak ve 17 Ocak 2020’ye kadar devam edecek projenin ilk aşamasında çeşitli paneller ve atölye çalışmaları düzenlenecek.
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin arşiv ve araştırma alanı dijitalSSM'nin yürüttüğü 'Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması' projesi 15 Kasım’da 'Yazılım Tabanlı Sanatın Korunması' başlıklı panelle başlayacak ve aynı gün 'İnternet Sanatının Korunması' adlı konferansla devam edecek.
Proje kapsamında dijital medya, video, interaktif sanat, bilgisayar grafikleri ve animasyonları gibi yeni medya teknolojilerine olan ilginin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla arttığı günümüzde bu tür sanat eserlerinin, teknolojideki hızlı dönüşüm göz önüne alınarak geleceğe nasıl taşınacağı sorusunun cevapları aranacak. TATE, Universität der Künste Berlin, Center for Art and Media Karlsruhe (ZKM), ve Rhizome gibi birçok kurumdan konuşmacının katılacağı etkinliklerde 16 Kasım günü ise 'Zamana Dayalı Medya Konservasyonu' konulu bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.
Farklı kurumlardan akademisyenler, medya ve dijital sanat konservatörleri, yazılım mühendisleri, araştırmacılar, sanatçılar, sanat profesyonelleri ve bilgi yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek proje kapsamında; teknolojik sanat eserlerinin korunması, yazılımın teknolojik sanat eserlerinin korunmasında oynadığı rol, internet ortamında eserlerin korunması, teknolojik sanat eserlerinin gelecekte de erişebilir olması için yapılacak etkin stratejiler gibi konular uzmanlarıyla tartışılacak.
Proje ekibinde Sabancı Üniversitesi’nden Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Üyesi Selçuk Artut, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Cemal Yılmaz ve Sakıp Sabancı Müzesi Dijital Koruma Uzmanı Osman Serhat Karaman yer alıyor.
Katılımın ücretsiz olacağı konferans ve atölye çalışmalarının dili İngilizce olacak ve konferansta eş zamanlı Türkçe tercüme yapılacak.
Detaylı bilgi ve kayıt için: www.sakipsabancımuzesi.org/en
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