Devrim Erbil resimlerini anlama kılavuzu
Türkiye'nin en önemli ressamlarından Profesör Devrim Erbil’in resimleri ve sanat anlayışını konu alan 'Devrim Erbil’de Öz’ün Ritmi: T/ÖZ' kitabı yayımlandı.
Ressam Devrim Erbil’in resimleri ve sanat anlayışını konu alan Devrim Erbil’de Öz’ün Ritmi: T/ÖZ, Destek Yayınları’ndan çıktı. Yalın Alpay’ın kaleme aldığı kitap, Erbil resimlerine sanatsal bir görme biçimiyle nasıl yaklaşılabileceğine kılavuzluk ediyor. Erbil’i temsil eden Olcay Art’ın kurucusu Ömer Olcay, Alpay’ın kitabını, “Devrim Erbil resmini şimdiye değin en iyi anlayan ve anlatan” yapıt olarak niteliyor.
Elli yılı aşkın Akademi hocalığıyla, İstanbul Resim Heykel Müzesi Müdürlüğüyle, kazandığı pek çok ulusal ve uluslararası ödülle Türk resminin en üretken sanatçılarından Erbil’in müzelerde, yayınlarda, galerilerde, fuarlarda, müzayedelerde ve kamusal alanlarda karşılaştığımız resimleri, uzman olmayan gözleri dahi büyülerken, bilinçli bakışlar için çok daha fazlasını sunuyor.
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