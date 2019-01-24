Devlet çoksesli korosu Avrupa'nın seçkin koroları arasında!
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Avrupa Profesyonel Korolar Birliği’ne (TENSO) kabul edildi.
2003 yılından beri faaliyet gösteren TENSO, Avrupa’nın en iyi profesyonel korolarını bir araya getiriyor. TENSO üyesi korolar arasında RIAS Kammerchor (Berlin), Estonya Filarmonik Oda Korosu (Tallinn), Nederlands Kamerkoor (Amsterdam) ve Letonya Radyo Korosu (Riga) gibi başarısı kanıtlanmış ve dünyaca ünlü korolar yer alıyor. Avrupa’nın seçkin koroları arasında bir ağ oluşturan TENSO, 18 üyesiyle birlikte kültürlerarası etkinlikler düzenliyor ve koro müziği adına yenilikçi projeler geliştiriyor.
Devlet Çoksesli Korosu TENSO'nun 19. üyesi olarak kabul edildi.
Koronun uluslararası faaliyetleriyle Türkiye’yi en üst düzeyde temsil etmesiyle birlikte Avrupa’nın başarılı birçok şef ve bestecisiyle ürettiği projeler de TENSO üyeliğini sağlayan güçlü faktörler arasında gösteriliyor. Bunların yanı sıra, Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem 2015 yılında Avrupa Korolar Federasyonu yönetim kuruluna seçilen ilk Türk olup, 2018 yılında Avrupa kıtasını temsilen Dünya Korolar Federasyonu’nun yönetim kuruluna atanmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 1988 yılından beri faaliyet gösteren Devlet Çoksesli Korosu, şimdiye dek Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya, İsrail ve Güney Kore gibi birçok ülkede performanslar gösterdi. Türkiye’nin tüm devlet senfoni orkestralarıyla her sezon konserler veren Devlet Çoksesli Korosu, aynı zamanda a capella projeleri ile de dikkat çekiyor. Her sene düzenlenen Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı ve Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması, koronun öncülüğünü yaptığı projeler arasında. Koro eğitim konserleri ve farklı eğitim projeleriyle, çocuklara ve gençlere de yeni ufuklar açmaya devam ediyor.
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