Destek müzayedesi
Heykele gönül veren sanat destekçileri dün İstanbul’daki Kemer Country Hotel’in bahçesinde bir araya geldi. Milliyet Sanat dergisi tarafından Kemer Country Club işbirliğiyle düzenlenen ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışması kapsamında dereceye giren ve yaz boyunca sergilenen 10 eser müzayedeye çıktı.
ALIŞILMIŞIN ÇOK DIŞINDA
İstanbul’daki Kemer Country Hotel’in bahçesinde düzenlenen müzayedeyi, dört kuşaktır Türkiye’nin sanat ve kültür hayatına büyük katkıda bulunan Portakal ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi, müzayedeciliğin duayenlerinden Rafi Portakal’ın kızı, Portakal Sanat ve Kültür Evi Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Maya Portakal Bitargil yönetti. Alışılagelmiş müzayede anlayışından farklı olarak sessiz müzayedeyle ilerleyen Bitargil, interaktif bir yöntemle yönettiği müzayedeye başlamadan önce heykellerin yanına giderek eserlerin hikâyelerini tek tek anlattı.
‘HEPSİ BİR ŞEY SÖYLÜYOR’
Eserlerin sunumu sırasında sanatçılarına da söz veren Bitargil, müzayede öncesinde şunları söyledi: “Eserlerin son derece kıymetli, özgün, çok iyi sanatçıların elinden çıktığını gördüm; onlara dokundum, okşadım ve okudum. Hem sanatçılarla hem de heykellerin kendileriyle konuştum. Hepsi bir şey söylüyor ve bir meselenin peşinden koşuyor. Bence, kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Yeni evlerine girmelerine aracılık edeceğim için son derecede mutluyum. Bu müzayedenin bir başlangıç olmasını diliyorum. Umarım sanat hepimize iyi gelir.”
Sanat ve iş dünyasından pek çok ismin ilgi gösterdiği müzayede saat 18.00’e dek sürdü. Müzayedede, antik “Kithara Çalan Apollon”a referanslı heykeli “Alo, Alo, Alo, Alo” ile yer alan Genco Gülan, “Türkiye’de giderek daha az heykel yapılıyor. Heykel sanatıyla barışmak ve genç sanatçıların motive edilmesi gerekiyor. Bu tür yarışmalar ve ödüller, gençleri motive etmek ve yapıtların üretilebilirliğinin devam edebilmesini sağlamak açısından önemli” dedi.
‘GELENEĞE DÖNÜŞECEK’
‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasının danışmanı Banu Çarmıklı ise “Önümüzdeki sene ikinci ayağı gelecek olan bu yarışmanın devamında genç sanatçılara üretim desteği verilecek. Umarım böyle güzel bir günde, burada istediğimiz misyona ulaşabiliriz. Çünkü heykel alanı, biliyorsunuz ki Türkiye’de biraz sığ bir alan. Üretimi, maliyeti ve mekan sorunları var. Onları avantaja çevirmek adına bu destek sanatçılarımıza yardımcı olacak. Onun için buradayız” diye konuştu. Yarışmanın bir diğer danışmanı Sabiha Kurtulmuş da “Buradaki amaç, katılan heykel sanatçılarını desteklemek. Aynı zamanda ayrılacak küçük bir katkı payıyla da önümüzdeki sene yeni heykel projelerine destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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