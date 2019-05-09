Degas’nın gözünden bakmak
New York Modern Sanat Müzesi’nin (MOMA) hazırladığı ‘Degas’nın Gözünden’, çocuklara sanatçıların gündelik yaşamlarını, çalışma ortamlarını ve ilham kaynaklarını göstererek yaşamla sanat arasında bağ kurmalarını sağlıyor.
Marsık Kitap, New York Modern Sanat Müzesi’nin (MOMA) hazırladığı sanat kitaplarını çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Dizinin ilk iki kitabının ardından ‘Degas’nın Gözünden’ de okurlara sunuldu. Çocuklara teknik detaylarla dolu ezber bilgileri boca etmemesi dizinin en dikkate değer yanı. Bunun yerine sanatçıların gündelik yaşamlarına, yaratım süreçlerine, çalışma ortamlarına ve ilham kaynaklarına odaklanarak çocukların yaşamla sanat arasında bağ kurmalarına yardımcı oluyor.
‘Degas’nın Gözünden’de ünlü sanatçıyla birlikte hareketli modern yaşamın aktif rol oynadığı Paris’i köşe bucak dolaşıyor, şapka mağazalarına girip çıkıyor, opera binalarını ziyaret ediyoruz. Böylece atölyesinden çıkıp hareketin peşine düşen Degas’nın akademik gelenekten uzaklaşarak kendine özgü üslubunu yakaladığı anlara ve hareketin, ışığın, rengin sanatçının gözünde bıraktığı izlenimlere tanıklık ediyoruz. Degas’nın günlük hayattan yansıttığı anlar merak uyandırıyor. Şapkacıdaki müşteri hangi şapkayı seçecek acaba, ütücü kadınların işleri ne zaman bitecek, at yarışlarını izleyen kadınlar hararetle ne konuşuyor olabilirler? Kitap, Cristina Pieropan’ın hikâyeyi renklendiren illüstrasyonlarını ve Degas’nın yedi eserinin röprodüksiyonlarını içeriyor. Degas’nın sanat yaşamını derinden etkilemiş, yaptığı çalışmaların yarısından fazlasını oluşturan bale gösterileri ve dans provaları da detaylıca açıklanıyor. Sayfalara sanatçının balerinleri konu alan dünyaca ünlü eserleri eşlik ediyor. Kitabın çocuklarda izlenimcilik, gerçekçilik, klasisizm gibi akımlarla ilgili aşinalık yaratmasından ziyade sanatsal akımların yaşamdan ne şekilde beslendiklerine, benzer temaların farklı sanatçılar tarafından nasıl farklı yansıtılabileceğine dair fikir oluşturuyor olması önemli. Akıp giden günlük yaşama Degas’nın gözlerinden bakmak; ‘içinde bulunulan anın güzelliğini’ yakalamak, çevreyi karşı konulmaz bir iştahla gözlemlemek ve dünyayı bambaşka bir pencereden izlemek demek.
DEGAS’NIN GÖZÜNDEN
Samantha Friedman, Cristina Pieropan
Çeviren: Çiğdem Kaplangı
Marsık Kitap, 2019
40 sayfa, 49 TL
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