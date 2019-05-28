Debdede’nin ilk albümü çıktı
Volkan İncüvez, FitiSound ve Seçkin Erdi üçlüsünden oluşan müzik grubu Debdebe’nin ilk albümü ‘FAZ’ tüm dijital mecralarda yerini aldı.
Volkan İncüvez’in gitar, çağlama; FitiSound’un sint, davul makinesi, sampler çalıp kullandığı ve Seçkin Erdi’nin vokal yaptığı müzik grubu Debdebe’nin ilk albümü ‘FAZ’, Venüs Müzik etiketiyle 24 Mayıs’ta tüm dijital mecralarda yerini aldı. 2016 yazında ilk kez Debdebe olarak sahneye çıkan üçlünün albüm lansman konseri 1 Haziran’da Anahit Sahne Beyoğlu’nda gerçekleşecek.
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