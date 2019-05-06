Datça tiyatroseverleri ağırlayacak
Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Datça Tiyatro Festivali, bu yıl da sanatseverlerle buluşmak için hazırlanıyor.
Mirket Platform tarafından, 2018'deilki gerçekleştirilen Datça Tiyatro Festivali, bu yıl da sanatseverlerle buluşmak için hazırlanıyor. Geçen yıl üç günde yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı festival; bu yıl, programı genişleterek beş günde 50 bin sanatseveri ağırlamaya hazırlanıyor. 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında Datça’nın merkezinde bir tiyatro adası oluşturulacak. Festivalde; yeni oyunlar, söyleşiler, ünlü tiyatrocularla atölyeler, festival yerleşkesindeki büyük Panayır Alanı’nda yapılacak konserler, etkinlikler ve eğitimlerle dolu bir içerik sunulacak. Datça Amfi Tiyatrosu’nda sergilenecek tiyatro oyunlarının ve Panayır Alanı’ndaki konserlerin yanı sıra bu sene ilk kez kurulacak olan Alternatif Sahne’de de etkinlikler gerçekleştirilecek.
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