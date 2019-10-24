Damian’ın ‘dönüşüm’ü...
Damian Lobo’yla tanışın! Bir dolabın içinde gizlenen adamın kapitalist yabancılaşma, modern aile yaşamı ve akıl sağlığı irdelemeleriyle varoluş savaşına tanıklık edeceksiniz. Juan Jose Millas’ın fantastik olanla gerçek olanı kara mizah yardımıyla harmanladığı romanı ‘Gölgelerin Arasından’ın muhteşem bir tuhaflığı var.
Adı, Damian Lobo. 43 yaşında. Genç yaşta çırak olarak bir şirkete girmiş, elektrik dalını seçmiş, gündelik, pratik işlerle mesleğini öğrenmişti. Emrinde genç mühendisler çalışıyordu. Montajlardan, tesisatların kurulumundan sorumluydu, malzemelerin ve yedek parçaların siparişini verirdi.
Ve çok ileri derecede internet kullanıcısıydı...
Bu noktaya Asya pornografisi seyrederek gelmişti. Çinli üvey ablasına olan takıntısı onu bu noktaya kadar getirmişti.
Ve bir nikotin bağımlısıydı... Bir gün 25 yıldır çalıştığı şirketten kovuldu. Kafası epey karışıktı. Zihninde bir televizyon programı canlandırdı. Karşısındaki kurnaz şovmene tuhaf röportajlar vermeye başladı.
Kurnaz şovmenin adı, Sergio O’Kane’di ki o da gerçek değildi.
Önceleri bir iç sesti. Sonra ona bir yüz ve hikâye gerekti...
Damian, onun Madrid’de doğmasını sağladı. Artık Kuzey Amerikalı bir diplomatın oğluydu. Yaşı 45’lerinde, boyu 1.80’lerdeydi. Daima koyu renk takım elbise ve beyaz gömlek giyerdi.
Sabahtan akşama söyleşiyorlardı, stüdyoda konuklar vardı. Ergenliğinin ortasındayken gelişmiş üvey Çinli ablasıyla yaşadıkları pornografik ilişki gibi tuhaf şeylere kâh gülüyor kâh şaşırarak bu tuhaf ve ‘çok açık’ sohbeti dinliyorlardı.
Yine bir gün... Sokağa çıktı... Bir alışveriş merkezinin önünden geçerken, evsiz çocuklar yararına düzenlenen antika pazarının ilanını gördü.
Oraya dalıverdi. Gezerken küçük bir hırsızlık yaptı ve bu yüzden eski bir dolabın içine saklanmak zorunda kaldı. Dışarı çıkamayınca kendini Lucia ve Fede ile küçük kızlarının evinde buldu.
Bulduğu küçük bir delikten gözlemlediği evde, zamanla bulaşıkları yıkamaya başladı.
Tüm bunları televizyon şovunda anlatan Damian’a göre “Korku insanı en çok mahveden duygulardan biridir, bizi gerçekten pisliğe dönüştürüyor” ve o korkuyor.
Sonra ailenin kahvaltı kupalarından birini yıkarken içinde hissettiği huzuru anlatırken gözleriniz yine seyircilerin üzerinde dolaşıyor. ‘Penis’ten bahsederkenki coşkulu ‘seyir’leri birdenbire sessizliğe gömülüveriyor.
Damian, saklandığı delikten çıkıp, o evde yaşamaya başlıyor. Ebeveyn yatak odasında, mutfakta, salonda... Görünmez bir kâhya gibi çalışmaya başlıyor. O kadar seviyor ki orada olmayı, hiç bitmesin istiyor. Gün geliyor o televizyon programına dahi gitmemeye karar veriyor.
Kendini varoluşuna kaptırıyor.
İspanya’nın yaşayan en ünlü yazarlarından Juan Jose Millas’ın bu Kafkaesk anlatısıyla Damian’ın ‘dönüşüm’üne tanıklık edeceksiniz...
İnsana bakışınızla ilgili olarak onu bazen kucaklamakta zorlanacak, belki de çok seveceksiniz.
Gündelik olayların fantastik durumlara evrildiği hikâyeler kurarak okurların gerçekliğe ‘farklı’ bakmasını sağlayan yazarın yapıtını mutlaka okumalısınız.
GÖLGELERİN ARASINDAN
Juan Jose Millas
Çeviren: Pınar Savaş
Kafka Yayınevi, 2019
176 sayfa, 19.50 TL.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle