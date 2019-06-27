Daima Düello: Osman Çakmakçı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDaima Düello: Osman Çakmakçı
GeriKitap Sanat Daima Düello: Osman Çakmakçı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Cenk GÜNDOĞDU- cenkgndogdu@gmail.com
27.06.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Daima Düello: Osman Çakmakçı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Daima Düello: Osman Çakmakçı

Şiir nerede ise oraya giden bir edebiyat, şiir delisi olan Osman Çakmakçı, son kitabı ‘Oğul’da konaklayan bir acı içinde oğula bakıyor. ‘Oğul’u okudum ve taş yutmuş gibi dolaştım durdum, sustum kaldım...

Osman Çakmakçı bir delidir. Şiir nerede ise oraya giden, onun okunması için mücadele veren, ne yiyeceğini düşünmeden cebindeki son parasına çıkan dergileri, kitapları alan ve onları didik didik eden bir edebiyat, şiir delisi. Ona, koltuğunun altında biraz sonra herhangi bir yerde okunup unutulacak kitaplarıyla ya da kaybolacak okuma notları, öfkeyle yazdığı yeni bir yazısı, okunmuş, katlanmış, işaretlenmiş dergileriyle şehrin kitap kokan herhangi bir yerinde rastlayabilirsiniz.

Şairin dünyanın kıyısında duran adam olduğunu düşünen/düşündüren Osman, kıyılarda köşelerde kalmış gerçek şiiri bulur ve karanlıkta kalan iyi şiirden yana kim varsa onlar için mücadele eder. Osman; şiire, yazılan dil içinde yani dar yerden değil büyük dilin içinden, seslerle, anlamla, biçimle gelinen kazanımların sahasından evrensel ölçütlerle yaklaşır. Yani şiiri şiirle tartar.

Şiirde her zaman tavra inanan Osman; ağdalı, duygulu, imgelerle örülü soyut şiirlere karşı yalın şiiri savunur. İlk kitabı ‘Zakkum Avı’ndan (1991) kısa süre önce okurla buluşan ‘Oğul’a kadar şiirlerinde felsefe, plastik sanatlar başta olmak üzere farklı disiplinlerle ilişkisini, yaşantısının izlerini, ruhsal durumunun yansımasını görürüz. Sözü ilk haliyle, o saflığıyla okura sunmayı işaret eden şairin yazdığı her şeyde meselesini ve o meselenin etrafında da kendini konumladığını görürüz. Çakmakçı, bir düşüncenin şiirini yazmadı ama yazdıklarıyla düşündürdü, gerçeği yazmadı ama gerçekçi oldu. Şiirle felsefe yapmadı, yazdıklarıyla felsefeye ulaştırdı bizi. Bugün ve yarın bir suçlu gibi yere bakmayacak sorumlulukla susmaya karşı daima düello hakkını kullanmış Osman Çakmakçı’nın kısa zaman içinde üç kitabı yayımlandı. İlki bir anlatı sınırlarını zorlayan ‘Ezeli İhanet’ (1984 Yayınları), diğeri düşünce, edebiyat, sanat kitaplarına dair eleştirilerinden seçtiği yazıların toplamı ‘Radikal Kitaplar’ (Vakıfbank Yayınları), sonuncusu ise 14 yıl aradan sonra gelen bir şiir kitabı ‘Oğul’ (İş Bankası Yayınları).

Türk şiirinde oğul meselesine Tevfik Fikret’in ‘Haluk’un Defteri’, Gülten Akın’ın müebbetle yargılanan oğluna ve devlet zulmüne uğrayanlara, idam edilenlere, ölüm orucundaki oğullara seslendiği ‘42 Gün’, Ümit Yaşar’ın intihar eden oğluna yazdığı ‘Galata Kulesi’, Ataol Behramoğlu’nun sürgündeyken kızına yazdığı ‘Kızıma Mektuplar’da rastladık. Burada şairler bireysel ya da toplumsal tarihin içinden oğula/kıza bakıyorken Çakmakçı, dışarıdan içeriye eğiliyor. Konaklayan bir acı içinde oğula bakıyor. ‘Oğul’u okudum ve taş yutmuş gibi dolaştım durdum, sustum kaldım. Ağır, acı ve yaralı bir ses içimden geçmedi, gezmeyen konaklayan duygu durumları içime işledi, beni kendine hapsetti.

Varlık sancısı çeken insanın hallerine rastladığımız ‘Oğul’da narin, kırılgan, bir o kadar öfkeden taşan, karşı çıkan, tövbekâr, sitemkâr, kendine bile karşı çıldırmanın sınırında Çakmakçı’yı gözlemliyoruz:
“Baba hiç ihanet eder mi oğluna/baltayla kesti kollarını işte/Balta dediğim hınçla bakan iki uzak göz... Anne hiç ihanet eder mi oğluna/Sütten kesti ilkin şimdi de sildi yüreğinden/Önce ekmek vermedi sonra bakmadı yüzüne... Kızkardeş hiç ihanet eder mi oğula/Geçmiş günlerin öcünü aldı ondan/Bir bir teyellediği gibi ipleri/Öyle kapı dışarı etti abisini/Şimdi oğul bir başına dolaşıyor sokaklarda/Sırılsıklam koruk kör olacak nerdeyse gözleri/Birer erik gibi buruşmuş gözleri...”

Duygu durumu, ruhsal halini yansıttığı kadar içinde bulunduğu toplumun ikiyüzlülüğüne cesaretle kılıcını çeken, öfkesini ortaya döken şairi, ‘Deli Sarı’ şiirindeki dizeleriyle selamlayalım: “yazık ruhlarını barındıracak bedenleri olmayanlara/yazık bir varlıktan yoksun aşkla kavrulanlara...”

Daima Düello: Osman Çakmakçı
OĞUL
Osman Çakmakçı
İş Kültür Yayınları, 2019
48 sayfa, 7 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Araştırmacıları uyarıyorum...
Diyarbakır anlattığın gibidir...
Aslında her şey aşktan
Öykümüze yeni bir çizgi