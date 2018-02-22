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    Haberler >Kitap Sanat>Cüretkâr, ironik ve genellikle aldatıcı!

    Cüretkâr, ironik ve genellikle aldatıcı!

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    Yapıtları New York MoMA’dan Guggenheim’a dünyanın en önemli müzelerinde yer alan Brezilyalı sanatçı Vik Muniz, İstanbul’daki ilk kişisel sergisiyle Dirimart Dolapdere’ye konuk oluyor.

    Yapıtları New York MoMA’dan Guggenheim’a dünyanın en önemli müzelerinde yer alan Brezilyalı sanatçı Vik Muniz, İstanbul’daki ilk kişisel sergisiyle Dirimart Dolapdere’ye konuk oluyor. Popüler kültürün ve sanat tarihinin farklı dönemlerinden aldığı bilindik imgelerden cüretkâr, ironik ve genellikle aldatıcı yeni görüntüler oluşturan Muniz’in 11 Mart’a kadar sürecek sergisi, sanatçının dünyaca tanınan ‘Metakrom’, ‘Dergi Resimleri’, ‘Hiçbir Yerden Kartpostallar’ ve ‘Repro’ serilerinden yapıtları bir araya getiriyor. Vik Muniz’in sanatçı konuşması 27 Şubat Pazar saat 18.00’de Dirimart Dolapdere’de.

    Cüretkâr, ironik ve genellikle aldatıcı

    Etiketler: Vik Muniz , MoMA , Dirimart
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