Yapıtları New York MoMA’dan Guggenheim’a dünyanın en önemli müzelerinde yer alan Brezilyalı sanatçı Vik Muniz, İstanbul’daki ilk kişisel sergisiyle Dirimart Dolapdere’ye konuk oluyor. Popüler kültürün ve sanat tarihinin farklı dönemlerinden aldığı bilindik imgelerden cüretkâr, ironik ve genellikle aldatıcı yeni görüntüler oluşturan Muniz’in 11 Mart’a kadar sürecek sergisi, sanatçının dünyaca tanınan ‘Metakrom’, ‘Dergi Resimleri’, ‘Hiçbir Yerden Kartpostallar’ ve ‘Repro’ serilerinden yapıtları bir araya getiriyor. Vik Muniz’in sanatçı konuşması 27 Şubat Pazar saat 18.00’de Dirimart Dolapdere’de.