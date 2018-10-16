Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Birleşmiş Milletler' konseri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Birleşmiş Milletlerin 73. Kuruluş Yıldönümü” kapsamında 18-19 Ekim tarihlerinde iki konser gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 18 - 19 Ekim 2018 tarihlerinde “Birleşmiş Milletlerin 73. Kuruluş Yıldönümü” kapsamında iki konser gerçekleştiriyor. Cemi’i Can Deliorman’ın yöneteceği konserin programında birbirinden renkli eserler bulunuyor. İkinci kuşak çağdaş Türk bestecilerimiz arasında yer alan Ferit Tüzün’ün halk müziği etkileri taşıyan ve bestecinin en sevilen yapıtlarından biri olan “Esintiler”, konserin ilk eseri olarak programda yer alıyor.
W.A. MOZART’IN “TÜRK KONÇERTOSU”
W.A. Mozart’ın ritmik ve melodik özellikleri Türk müziği etkileri taşıdığı için “Türk Konçertosu” adıyla da bilinen La majör Keman Konçertosu konserin ilk yarısında dinleyici ile buluşuyor. CSO’nun bu haftaki solisti ise Almanya Ausburger Allgemein gazetesinin “nefes kesici bir parlaklık ile çalıyor” diyerek nitelendirdiği ünlü Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu.
BERNSTEIN 100 YAŞINDA
Orkestra şefi, besteci, piyanist, müzik eğitimcisi ve bir yazar olarak 20. yüzyılın en büyük dehalarından biri kabul edilen Leonard Bernstein’ın 100. doğum yılı, bestecinin sevilen müzikali Batı Yakası Hikayesi’nden Senfonik Danslar ile CSO sahnesinde hatırlanıyor. Konserin son eseri Meksikalı besteci Arturo Marquez’in yazdığı ve dünyanın neredeyse tüm sahnelerinde dinleyicilerin beğenisini kazanmış, Latin ezgileriyle dolu “Danzon No:2”.
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