Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Birleşmiş Milletler' konseri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Birleşmiş Milletler' konseri
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Kitap Sanat
16.10.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Birleşmiş Milletler' konseri

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Birleşmiş Milletler' konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Birleşmiş Milletlerin 73. Kuruluş Yıldönümü” kapsamında 18-19 Ekim tarihlerinde iki konser gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 18 - 19 Ekim 2018 tarihlerinde “Birleşmiş Milletlerin 73. Kuruluş Yıldönümü” kapsamında iki konser gerçekleştiriyor. Cemi’i Can Deliorman’ın yöneteceği konserin programında birbirinden renkli eserler bulunuyor. İkinci kuşak çağdaş Türk bestecilerimiz arasında yer alan Ferit Tüzün’ün halk müziği etkileri taşıyan ve bestecinin en sevilen yapıtlarından biri olan “Esintiler”, konserin ilk eseri olarak programda yer alıyor.

W.A. MOZART’IN “TÜRK KONÇERTOSU”
W.A. Mozart’ın ritmik ve melodik özellikleri Türk müziği etkileri taşıdığı için “Türk Konçertosu” adıyla da bilinen La majör Keman Konçertosu konserin ilk yarısında dinleyici ile buluşuyor. CSO’nun bu haftaki solisti ise Almanya Ausburger Allgemein gazetesinin “nefes kesici bir parlaklık ile çalıyor” diyerek nitelendirdiği ünlü Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu.

BERNSTEIN 100 YAŞINDA
Orkestra şefi, besteci, piyanist, müzik eğitimcisi ve bir yazar olarak 20. yüzyılın en büyük dehalarından biri kabul edilen Leonard Bernstein’ın 100. doğum yılı, bestecinin sevilen müzikali Batı Yakası Hikayesi’nden Senfonik Danslar ile CSO sahnesinde hatırlanıyor. Konserin son eseri Meksikalı besteci Arturo Marquez’in yazdığı ve dünyanın neredeyse tüm sahnelerinde dinleyicilerin beğenisini kazanmış, Latin ezgileriyle dolu “Danzon No:2”.

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