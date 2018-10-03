Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni sezonunu açıyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezona 4-5 Ekim tarihlerinde ‘Troya’dan Çanakkale’ye’ adlı eserinin dünya prömiyeriyle başlayacak.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 4-5 Ekim tarihlerinde sezonu açacak. 2018-2019 sezonu Hasan Uçarsu’nun ünyada ilk seslendirilişini yapacağı ‘Troya’dan Çanakkale’ye’ adlı eserinin dünya prömiyeriyle başlayacak. Eser, 2018 yılının TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Troya Yılı” ilan edilmesi üzerine, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından sipariş edilmişti.
Hasan Uçarsu, eserini, ‘Soprano, Bariton Solo, Koro, Bağlama ve Orkestra için Üç Bölümlü Oratoryo’ olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen’in yöneteceği konserde Görkem Ezgi Yıldırım, Melih Tepretmez ve Erdem Şimşek solist olarak görev alacak. Eserin korolu bölümleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek
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