Çukurova Ödülü Nedim Gürsel'e
Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında verilen “Çukurova Ödülü”ne bu yıl eserleri çok sayıda yabancı dile çevrilen yazar Nedim Gürsel'e takdim edilecek.
Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürkten oluşan seçici kurul, Çukurova Ödülü'nün bu yıl usta yazar Nedim Gürsel'e verilmesini kararlaştırdı.
Gürsel, ödülün sembolü olan Çukurova ve Toroslar'a özgü kültlere çağrışımlarla yüklü heykelciğin 11. sahibi oldu.
Ödülün verilme gerekçesi şöyle açıklandı:
Kültürel birikimi, bilinç düzeyi, eserlerini oluşturmadaki dil bilinciyle evrensel düşünebilme yetisinin barış umutlarını besleyeceğine inanılması; Tüm yıldırmalara karşın, özgür düşüncenin peşinde ilkeli duruşu, düşünsel tutarlılığı; Yazın yaşamını söyleşi, öykü, şiir, gezi yazısı, yazınsal inceleme, öykü, roman türlerinde boyutlandırması; Yazın sanatına yepyeni soluk getiren, üretken bir sanatçı olması; Türk Dil Kurumu Ödülü almanın verdiği sorumlulukla Fransızcayı çok iyi bilmesine karşın, anadiline, anadilinde yazmaya tutkun bir yazar olarak romanlarını Türkçe yazmayı ilke edinmesi; Kitaplarının birçok ülkede yayınlanması, onlarca dile çevrilmesi; Kültürlerarası iletişimde Türk kültürünün, sanatının bir elçisi gibi davranması; Dünyanın değer verdiği bir yazın insanı kimliğiyle Türk kültür yaşamında önemli bir değer olarak yer alması dolayısıyla…”
Ödül, 19 Mart'ta Adana'da 13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri’nin açılış töreninde verilecek.
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