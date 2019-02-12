Çukurova Ödülü Nedim Gürsel'e

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerÇukurova Ödülü Nedim Gürsel'e
GeriKitap Sanat Çukurova Ödülü Nedim Gürsel'e
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
12.02.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Çukurova Ödülü Nedim Gürsel'e

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çukurova Ödülü Nedim Gürsel'e

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında verilen “Çukurova Ödülü”ne bu yıl eserleri çok sayıda yabancı dile çevrilen yazar Nedim Gürsel'e takdim edilecek.

Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürkten oluşan seçici kurul, Çukurova Ödülü'nün bu yıl usta yazar Nedim Gürsel'e verilmesini kararlaştırdı.

Gürsel, ödülün sembolü olan Çukurova ve Toroslar'a özgü kültlere çağrışımlarla yüklü heykelciğin 11. sahibi oldu.

Ödülün verilme gerekçesi şöyle açıklandı:

 Kültürel birikimi, bilinç düzeyi, eserlerini oluşturmadaki dil bilinciyle evrensel düşünebilme yetisinin barış umutlarını besleyeceğine inanılması; Tüm yıldırmalara karşın, özgür düşüncenin peşinde ilkeli duruşu, düşünsel tutarlılığı; Yazın yaşamını söyleşi, öykü, şiir, gezi yazısı, yazınsal inceleme, öykü, roman türlerinde boyutlandırması; Yazın sanatına yepyeni soluk getiren, üretken bir sanatçı olması; Türk Dil Kurumu Ödülü almanın verdiği sorumlulukla Fransızcayı çok iyi bilmesine karşın, anadiline, anadilinde yazmaya tutkun bir yazar olarak romanlarını Türkçe yazmayı ilke edinmesi; Kitaplarının birçok ülkede yayınlanması, onlarca dile çevrilmesi; Kültürlerarası iletişimde Türk kültürünün, sanatının bir elçisi gibi davranması; Dünyanın değer verdiği bir yazın insanı kimliğiyle Türk kültür yaşamında önemli bir değer olarak yer alması dolayısıyla…”

Ödül, 19 Mart'ta Adana'da 13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri’nin açılış töreninde verilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018'in en iyi 50 kitabı

2018'in en iyi 10 tiyatro oyunu

2018'in en iyi 10 sergisi

Tanrı’ya yönelik bir söz