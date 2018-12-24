CSO'dan yeni yıl konseri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Tulio Gagliardo Varas yönetiminde vereceği iki konserle yeni yılı karşılayacak.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 27 ve 28 Aralık tarihlerinde Şef Tulio Gagliardo Varas yönetiminde vereceği iki konserle yeni yılı karşılayacak. Konserin solistleri Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Mehlika Karadeniz ve İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı tenor Aydın Uştuk. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, hazırladığı programla, sevilen opera aryalarını, hafif müzik parçalarını yorumlayacak solist sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İzmir’de yaşayan Arjantin asıllı Türk vatandaşı Şef Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Yeni Yıl Konseri’nin programında İmparator Valsi, Carmen operası uvertürü, Radetzky Marş gibi eserlere de yer veriyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle