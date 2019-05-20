CSO çocuklar için sahnede
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 20-24 Mayıs tarihleri arasında ilköğretim öğrencilerine günde iki konser verecek.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda, 20-24 Mayıs tarihleri arasında çocuklar müzikle buluşacak. Orkestra, beş gün boyunca ilköğretim öğrencilerine günde iki konser verecek. Sezon boyunca CSO ile iletişime geçerek programa dahil olan Ankara’daki 65 okuldan 6760 ilköğretim öğrencisi CSO’nun çocuklar için hazırlanmış ‘Eğitim Konseri’ni dinleyecek. Konsere katılan çocuklar, Tolga Taviş’in ‘Fonikler Köyü’ne yolculuğa çıkacak.
‘Fonikler Köyü’, geçen sezon da Ankara’daki çocuklarla buluşmuş ve çocuklar tarafından beğenilmişti. Eserde, sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramları çerçevesinde çocuklara, senfonik orkestra ve klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor. Şef Tolga Taviş yönetiminde gerçekleşecek konserde, CSO arp sanatçısı Çağatay Akyol, ‘Arp Öğretmen’ solistliği üstleniyor.
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