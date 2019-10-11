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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

CRR'nin yeni 'kaptanı' Cem Mansur

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CRR'nin yeni 'kaptanı' Cem Mansur
Cem Mansur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği’ne Cem Mansur atandı. Mansur, 2019-2020 konser sezonu açılışında görevi Aslan Özdemir’den devraldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun yeni Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur oldu. Klasik müzik için tasarlanmış Türkiye’nin ilk konser salonu olan CRR’nin yeni genel sanat yönetmeni Mansur, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın da kurucu şefi. 
Eski CRR Genel Sanat Yönetmeni Aslan Özdemir, 2019-2020 konser sezonu açılışında görevi devrettiği Cem Mansur için şunları söyledi: “Cem Mansur bilgisi, birikimi ve vizyonu ile klasikten günümüze, dünyanın ve bizim seslerimizi, İstanbul müziğini CRR’ye en başarılı şekilde taşıyacak, CRR’yi dünyadaki prestijli konser salonları arasındaki hak ettiği yere ulaştıracak değerli bir şef. Sahnesi daima açık ve alkışları bol olsun.”
Mansur ise şöyle konuştu: “Geçmişte gerçekleştirdiğim projelerde ifade etmeye çalıştığım, müziğin toplumsal dialog aracı olarak gücünü bu yeni görevde de paylaşmak için sabırsızlanıyorum. CRR, her tür müziğin iyisinin altında kucaklaşacağı bir çatı olabilir. Müzik konusunda bile kavga etmeyi başardığımız toplum olmayı hak etmiyoruz.”

CEM MANSUR HAKKINDA 

Şef Cem Mansur, müzik eğitimini Londra'da City University, Ricordi Şeflik Ödülü’nü aldığı Guildhall School of Music and Drama, ve daha sonra Leonard Bernstein'ın öğrencisi olduğu Los Angeles Filarmoni Enstitüsü'nde aldı.1981-89 arası İstanbul Devlet Operası şefliğini yapan Mansur, Londra'da English Chamber Orchestra'yla başarılı bir çıkış yaptığı 1985 yılından sonra çalışmalarını yurt dışında yoğunlaştırdı. Hollanda, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Almanya, İsveç, İspanya, Meksika, İsrail, Finlandiya, Hırvatistan, Arnavutluk, Güney Afrika ve Rusya'da orkestra ve opera kuruluşlarıyla konuk şef olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1989-97 arasında Oxford Şehir Orkestrası Birinci Şefliği'ni yaptı. 1998’den 2011 yılında kapanışına kadar Akbank Oda Orkestrası şefliğini yaptı. Burada tasarladığı programların yanısıra 'Bach, Caz ve Lale Devri', 'Alla Turca', '1789/Akl-ı Selim'in Müziği', 'At-Nağmeler' ve 'İstanbul’da Erguvan Zamanı' gibi etkinliklerle dikkat çekti.

Mansur'un birlikte çalıştığı kuruluşlardan bazıları şunlar: Helsinki Filarmoni Orkestrası, Torre del lago Puccini Festivali, Kirov Operası, Royal Philharmonic Orchestra, London Mozart Players, City of London Sinfonia, BBC Concert Orchestra, George Enescu Filarmoni Orkestrası, Prag Ulusal Tiyatrosu, Mexico City Filarmoni Orkestrası ve Londra Holland Park Opera Festivali.

CRRnin yeni kaptanı Cem Mansur


İLKLERE İMZA ATTI

Barok çağdan günümüze kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan repertuarında alışılmamış ve unutulmuş eserlere de yer veren Mansur, 1986 yılında Londra'da, Elgar'ın bitmemiş operası "The Spanish Lady"nin ilk seslendirilişini ve 2000 yılında City Of London Festival'de Offenbach'ın 126 yıldır duyulmayan operası 'Whittington'u yönetti.
Arvo Part’in 4’üncü Senfonisi’nin Avrupa prömiyeri, 2009 yılında Cem Mansur yönetiminde Helsinki Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Mansur, Mayıs 2010’da, aynı bestecinin 'Veni Creator'unun dünya prömiyerini yönetti.
Daha sonra Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası alacak olan Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası’nın kurucu şefi olan Cem Mansur, Türkiye/Ermenistan ve Türk/Yunan Gençlik Orkestraları şefi ve İngiltere’nin en eski ikinci korosu İpswich Choral Society’nin fahri başkanıdır.

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