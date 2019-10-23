CRR’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
İstanbul Oda Orkestrası, CRR Konser Salonu’nda Cumhuriyet Bayramı’na özel bir konser verecek.
29 Ekim akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Cumhuriyet Bayramı'na özel bir konser verilecek. Gürer Aykal’ın yöneteceği konserin solistleri, keman virtüözü Cihat Aşkın ve piyano virtüözü Gökhan Aybulus. Bu gece için özel olarak genişletilen İstanbul Oda Orkestrası konserde; çağdaş müzik tarihimizin, ikinci kuşak ve renkli bestecisi Ferit Tüzün’ün Esintiler ve yine Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Nevit Kodallı’nın Op. 24 Ebru eseri seslendirilecek. Konser repertuvarında ayrıca, Türk müziği motif ve ritimlerinin çok kullanılması sebebiyle Türk Konçertosu olarak da anılan Mozart‘ın 5 nolu Keman Konçertosu ve J. Strauss’un 1888’de bestelediği İmparator Valsi de yer alıyor. CRR’de gerçekleşecek 'Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri' saat 20.00’de başlayacak.
Konser biletleri 80-50-30 ve 20 TL olarak, CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.
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