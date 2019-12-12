CRR fuayesinde ‘Dikiz Aynasında Clara’
19. yüzyılın usta piyanist ve bestecisi Clara Schumann’ın 200. doğum yıldönümü, tüm dünyada olduğu gibi doğduğu kent olan Leipzig’de de zengin bir etkinlik takvimiyle kutlandı. CLARA19 Festivali kapsamındaki etkinliklerden biri, Almanya’da yaşamlarını sürdüren Türkiye’den iki müzisyenin de içinde yer aldığı ‘Dikiz Aynasında Clara’ adlı konser enstalasyonuydu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 19 Aralık saat 19.00’da bu müzikal enstalasyon projesini fuayesine davet ederek Clara Schumann’ı anıyor.
Bünyesinde birden fazla katman içeren enstalasyonun, İstanbullu müzikseverlere ayrıca ismini de esinlendiği bir sürprizi bulunmakta. Modern bir bakış açısı ile ürettikleri besteleriyle, müzik hayatının içinden üç farklı nesil ve coğrafi kökenden gelen kadın besteciler Violeta Dinescu, Annette Schlünz ve Beste Özçelebi Clara Schumann’a ve onun müziğine bir köprü kuruyorlar. Bu bağlamda; bestecilerle yapılan söyleşiler, günümüzde hala erkek egemen müzik dünyasında var oluş mücadeleleri, müzikleriyle paralel olarak enstalasyonun bir parçasını oluşturmakta. Müzik ve metinlerden yola çıkarak Clara Schumann’ın dünyasına erişme çabası ile beraber, günümüzde kadın olmak, müzisyen olmak, beste yapmak üzerine de düşünen, düşündüren bir enstalasyon. Başta sözünü ettiğimiz sürpriz ise; Emanuel Mathias’ın 2011 yılında ürettiği ¨Nebahat’ın Kız Kardeşleri¨ isimli video enstalasyonunun “Dikiz Aynasında Clara” projesinin ismine esin kaynağı oluşturması. Tıpkı döneminin güçlü ve bağımsız kadın şoförü Nebahat gibi Clara’nın mesajı da günümüzdeki kız kardeşleri tarafından sanat severlerle buluşturulmaktadır.
Mekan olarak fuayenin seçilmesi ise klasik müzik dinleyicilerini alışılmış kalıpların dışına çıkartarak, müziğin merkezine yerleştirmek ve farklı açılara yerleştirilen ekranlar aracılığı ile söyleşiler, metin, enstrümanlar ve sanatçılar ile iç içe olacakları samimi bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir. “Sadece notalarla nefes alıyorum” diyen Clara Schumann’ın müziğine ve iç dünyasına üç farklı kuşaktan çağdaş besteciler aracılığı ile bir nebze daha yaklaşmak için bulunmaz bir fırsat olan etkinliğimize katılmanızdan çok büyük memnuniyet duyarız.
‘Dikiz Aynasında Clara’, 19 Aralık Perşembe saat 20.00’de CRR Konser Salonu fuayesinde.
Dikiz Aynasında Clara
Soprano: Lisa Fornhammar
Piyano: Mediha Khan
Viyola: Cenk Erbiner
Besteciler: Violeta Dinescu
Annette Schlünz
Beste Özçelebi
Sanat Yönetmeni: Ilka Seifert, Anja-Christin Winkler
Video: Christina Voigt
Dramaturji : Ulrike Schumann
Dekor - Kostüm: Lisa Schiller-Witzmann
Teknik: Gen.Pi (Felix Richter)
Yapım: Sophie Renz
Yardımcı Yapım: Steffen Reinhold
Video enstalasyon: ‘Nebahat’ın Kızkardeşleri’ Emanuel Mathias (2011)
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