CRR fuayesinde ‘Dikiz Aynasında Clara’

Bünyesinde birden fazla katman içeren enstalasyonun, İstanbullu müzikseverlere ayrıca ismini de esinlendiği bir sürprizi bulunmakta. Modern bir bakış açısı ile ürettikleri besteleriyle, müzik hayatının içinden üç farklı nesil ve coğrafi kökenden gelen kadın besteciler Violeta Dinescu, Annette Schlünz ve Beste Özçelebi Clara Schumann’a ve onun müziğine bir köprü kuruyorlar. Bu bağlamda; bestecilerle yapılan söyleşiler, günümüzde hala erkek egemen müzik dünyasında var oluş mücadeleleri, müzikleriyle paralel olarak enstalasyonun bir parçasını oluşturmakta. Müzik ve metinlerden yola çıkarak Clara Schumann’ın dünyasına erişme çabası ile beraber, günümüzde kadın olmak, müzisyen olmak, beste yapmak üzerine de düşünen, düşündüren bir enstalasyon. Başta sözünü ettiğimiz sürpriz ise; Emanuel Mathias’ın 2011 yılında ürettiği ¨Nebahat’ın Kız Kardeşleri¨ isimli video enstalasyonunun “Dikiz Aynasında Clara” projesinin ismine esin kaynağı oluşturması. Tıpkı döneminin güçlü ve bağımsız kadın şoförü Nebahat gibi Clara’nın mesajı da günümüzdeki kız kardeşleri tarafından sanat severlerle buluşturulmaktadır.

Mekan olarak fuayenin seçilmesi ise klasik müzik dinleyicilerini alışılmış kalıpların dışına çıkartarak, müziğin merkezine yerleştirmek ve farklı açılara yerleştirilen ekranlar aracılığı ile söyleşiler, metin, enstrümanlar ve sanatçılar ile iç içe olacakları samimi bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir. “Sadece notalarla nefes alıyorum” diyen Clara Schumann’ın müziğine ve iç dünyasına üç farklı kuşaktan çağdaş besteciler aracılığı ile bir nebze daha yaklaşmak için bulunmaz bir fırsat olan etkinliğimize katılmanızdan çok büyük memnuniyet duyarız.

‘Dikiz Aynasında Clara’, 19 Aralık Perşembe saat 20.00’de CRR Konser Salonu fuayesinde.

Dikiz Aynasında Clara

Soprano: Lisa Fornhammar

Piyano: Mediha Khan

Viyola: Cenk Erbiner

Besteciler: Violeta Dinescu

Annette Schlünz

Beste Özçelebi

Sanat Yönetmeni: Ilka Seifert, Anja-Christin Winkler

Video: Christina Voigt

Dramaturji : Ulrike Schumann

Dekor - Kostüm: Lisa Schiller-Witzmann

Teknik: Gen.Pi (Felix Richter)

Yapım: Sophie Renz

Yardımcı Yapım: Steffen Reinhold

Video enstalasyon: ‘Nebahat’ın Kızkardeşleri’ Emanuel Mathias (2011)