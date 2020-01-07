Costa Ödülü Jonathan Coe’nun

Edebiyat dünyasının prestijli ödüllerinden Costa Roman Ödülü İngiliz yazar Jonathan Coe’ya verildi. Yazar, İngiltere’nin tarihinde şimdiden önemli bir yer edinen Brexit referandumunu ele aldığı aile hikâyeleri ile farklı jenerasyonları merkezine aldığı ‘Middle England’ adlı romanıyla ödüle layık görüldü. Dünyada birçok dile çevrilen ve daha birçok önemli ödülün sahibi olan yazarın kitapları Türkiye’de Habitus Kitap tarafından yayımlanıyor. ‘Middle England’ 2020 sonunda Habitus Kitap etiketiyle Türkiyeli okurlarla buluşacak.