Ã‡ocuklardan bÃ¼yÃ¼klere mektup

Okuma KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ã§ocuklar adÄ±na kaleme alÄ±nan, â€˜birlikteâ€™ okumaya dair Ã§aÄŸrÄ± yapan mektup, Ã§ocuklarÄ± kitaplarla buluÅŸturmayÄ±, kitap okumayÄ± sosyal bir etkinlik haline getirmeyi, Ã§ocuklarÄ±n okuma ve anlama becerilerini bÃ¼yÃ¼kleriyle birlikte Ã¶ÄŸrenerek ve eÄŸlenerek geliÅŸtirmelerini amaÃ§lÄ±yor.

â€˜Ã‡ocuklardan BÃ¼yÃ¼klere Mektupâ€™

Sevgili BÃ¼yÃ¼klerimiz, sonunda yaz tatili baÅŸladÄ±. Ã‡ok mutluyuz. Kendimize ait zamanÄ±mÄ±z olacak. Daha Ã§ok oyun oynayacaÄŸÄ±z, daha Ã§ok uyuyacaÄŸÄ±z ve sizinle daha Ã§ok zaman geÃ§ireceÄŸiz. Tatilin en gÃ¼zel yanÄ± da sizlerle â€˜birlikteâ€™ olabilmek. Biliyoruz, siz de boÅŸ durmuyorsunuz. Bizim iÃ§in Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit tatil planlarÄ± yapÄ±yor, hayaller kuruyorsunuz. Bu planlarÄ±n iÃ§inde tabii ki, â€˜bol bol kitap okumakâ€™ da var. Ama â€˜Kitap oku!â€™ dediÄŸinizde, hepimiz hemen okumaya baÅŸlamÄ±yoruz deÄŸil mi? Biri size â€˜ÅžÃ¶yle yap!â€™ dediÄŸinde, siz hemen onu yapÄ±yor musunuz? Okumak, insanlarÄ± ve diÄŸer canlÄ±larÄ± tanÄ±mamÄ±za ve anlamamÄ±za yardÄ±mcÄ± oluyor. Kitap okuyarak aklÄ±mÄ±zÄ±n, hayal gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n geliÅŸeceÄŸini de (sÄ±k sÄ±k sÃ¶ylediÄŸiniz iÃ§in) biliyoruz. OlduÄŸumuz yerden baÅŸka dÃ¼nyalarÄ± da tanÄ±yoruz. Evet, okudukÃ§a dÃ¼nya bÃ¼yÃ¼yor. BazÄ±larÄ±mÄ±z, sizin hatÄ±rlatmanÄ±z gerekmeden okuma planlarÄ±nÄ± yaptÄ±lar bile. OkumayÄ± Ã§ok ama Ã§ok seven, okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Ne gÃ¼zel... Hepimiz aynÄ± deÄŸiliz ama. AramÄ±zda okumayÄ± sevmeyenler de olabilir. Kitap okumayÄ± Ã¶dev gibi gÃ¶renler, ne kadar eÄŸlenceli bir ÅŸey olduÄŸunu bilmeyenler olabilir. Okuma gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ektiÄŸi, okuduÄŸunu anlamadÄ±ÄŸÄ±, ilgisini Ã§eken ya da kendisi iÃ§in â€˜doÄŸruâ€™ kitabÄ± henÃ¼z bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in okumayÄ± pek sevmediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nenler de olabilir. ArtÄ±k o kadar Ã§ok Ã§eÅŸitli kitaplar var ki... Her birimizin dÃ¼nyasÄ±na, ilgi alanlarÄ±na, becerilerine uygun kitaplar var. Oralarda bir yerlerde, bizi bekliyor o kitaplar. Belki evimizdeki kitaplÄ±ÄŸÄ±n Ã¼st raflarÄ±nda, belki kÃ¼tÃ¼phanelerde, belki bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n evinde, belki de bir kitapÃ§Ä±da. O kitaplarÄ± bulmak, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kadar zor deÄŸil. Bize zaman ayÄ±rÄ±p, bizimle

konuÅŸup, okuma hikÃ¢yemizi dinlemeniz, bizi yakÄ±ndan tanÄ±manÄ±z ilk adÄ±m olabilir. KÃ¼Ã§Ã¼k bir adÄ±mla, bÃ¼yÃ¼k farklar yaratÄ±labilir belki. ÅžÃ¶yle yapsak ne dersiniz?

1. Ã–nce, kitaplarla buluÅŸsak...

a. Evin her yerinde (mutfakta, tuvalette, oturma odasÄ±nda, her yerde) kitaplar olsa. Bazen beÅŸ dakika, bazen saatlerce okusak,

b. Beraber kitapÃ§Ä±lara gitsek, kitaplarÄ± birlikte incelesek, kurcalasak, sonra beÄŸendiklerimizi nasÄ±l edinebileceÄŸimizi konuÅŸsak,

c. Evimize en yakÄ±n halk kÃ¼tÃ¼phanesine Ã¼ye olsak (Evet, her mahallede kÃ¼tÃ¼phane yok ama TÃ¼rkiyeâ€™de 1157 halk kÃ¼tÃ¼phanesi var),

d. Belki okul kÃ¼tÃ¼phanemiz de yaz tatilinde bize Ã¶dÃ¼nÃ§ kitap verebilir, bunu okulumuzdan Ã¶ÄŸrensek,

e. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla kitap deÄŸiÅŸ-tokuÅŸu yapsak.

2. Kitap seÃ§imini birlikte yapsak...

a. Birlikte okuyacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in, sizin de bizim de ilgimizi Ã§eken kitaplarÄ± bulsak,

b. OkuduÄŸumuz kitaplarÄ± Ã§eÅŸitlendirsek: HikÃ¢yeler, bilim kurgu kitaplar, tarih kitaplarÄ±, yemek kitaplarÄ±, sporla ilgili kitaplar, Ã§izgi romanlar, resimli kitaplar, dergiler ve daha neler neler,

3. Kitap okumayÄ± sosyal bir etkinlik haline getirsek...

a. Birlikte okusak, okurken Ã§ok eÄŸlensek,

b. Evden Ã§Ä±karken, Ã§antamÄ±za mutlaka bir kitap atsak. Beklerken, bir yere giderken ara sÄ±ra sayfalarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rsak,

c. BilmediÄŸimiz kelimeleri, olaylarÄ±, duygularÄ± birlikte araÅŸtÄ±rÄ±p Ã¶ÄŸrensek,

d. Kitaplarda okuduklarÄ±mÄ±zÄ±, hayatÄ±mÄ±za taÅŸÄ±sak. Mesela, akÅŸam yemeÄŸinde, yolculukta, uyumadan Ã¶nce okuduklarÄ±mÄ±zla ilgili sohbet etsek,

e. Uzayla ilgili okuyorsak, bir gece, yÄ±ldÄ±zlarÄ± izleyebileceÄŸimiz bir yere gitsek. Yiyeceklerle ilgili okuyorsak, kolay tarifler bulup birlikte yemek yapsak. Kitapla ilgili mÃ¼zeler, sergiler varsa, oralara gitsek, maketler yapsak, kÃ¼Ã§Ã¼k (ve tehlikesiz) deneyler yapsak gÃ¼zel olmaz mÄ±? (Tamam, planlamayÄ± siz yapabilirsiniz.)

f. Okurken, aklÄ±mÄ±za gelen ÅŸiirleri bulup okusak, ÅŸarkÄ±larÄ± bulup dinlesek, hatta baÄŸÄ±ra Ã§aÄŸÄ±ra sÃ¶ylesek (dans ederek de olabilir),kitaptaki olaylarÄ± canlandÄ±rsak,

4. Okuma ve anlatma becerimizi eÄŸlenerek geliÅŸtirsek...

a. Kelime oyunlarÄ± oynasak, sorular sorsak,

b. Kitaplardaki olaylarÄ± (sessiz sinema oyunu gibi) anlatsak ve birbirimizin bulmasÄ±nÄ± istesek,

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± birlikte (sÄ±kÄ±lmadan, Ã¼ÅŸenmeden, sabÄ±rla ve anlayÄ±ÅŸla) denesek, denesek, sonra tekrar denesek? Birlikte olmanÄ±n ve keÅŸfetmenin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karsak? Biliyoruz, Ã§ok Ã§abuk bÃ¼yÃ¼yoruz. Ã‡ocukluÄŸumuz da sizinle birlikte olduÄŸumuz zamanlar da gÃ¶z aÃ§Ä±p kapayÄ±ncaya kadar geÃ§iyor. Kitap okumayla ilgili, bol bol anÄ±mÄ±zÄ±n olmasÄ±nÄ± Ã§ok isteriz. BÃ¼yÃ¼yÃ¼nce bu anÄ±larÄ± sevgiyle hatÄ±rlamayÄ± da. Ã‡ocukluÄŸumuzdan geriye, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeylerden Ã§ok, onlarÄ± yaparken hissettiklerimiz kalacak aklÄ±mÄ±zda. Bu yÃ¼zden okumak, paylaÅŸmak ve sÄ±msÄ±cak kucaklaÅŸmak bizim iÃ§in Ã¶nemli.

Kitaplar televizyonla, tabletle, telefonla, internetle, video oyunlarÄ±yla yarÄ±ÅŸmasÄ± gereken bir boÅŸ zaman etkinliÄŸi olmasÄ±n. Yemek yemek, uyumak, oyun oynamak gibi, hayatÄ±mÄ±zÄ±n bir parÃ§asÄ± olsun. Birlikte okuyalÄ±m, hayatÄ±mÄ±zda yepyeni sayfalar aÃ§alÄ±m. OkudukÃ§a, biz de bÃ¼yÃ¼yeceÄŸiz, dÃ¼nyamÄ±z da.

Sevgilerimizle,

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z

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