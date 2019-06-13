Çocuklara yaz hediyeleri
Devrim Yılmaz'dan çocuklara yaz tatilinde baş başa kalabilecekleri kitap önerileri...
Küçük Pis Yeşil Böcek, Füsun Çetinel, Günışığı Kitaplığı: Annesiyle köyünden İstanbul’a göç eden ve okuldan sonra metroda mendil satan Aziz, fırtınaya kapılmış dal ürkekliğinde izliyor şehir yaşamını. O gün metroda oraya ait olmayan biri daha vardır; küçük yeşil bir böcek. Aziz’in küçük ‘pis’ böceği kurtarma çabası evine dönüş ve özgürlük özlemiyle, önyargılara ve ötekileştirilmeye duyduğu isyanla harmanlanıyor. Eğlenceli anlatımıyla bir çırpıda okunan ‘Küçük Pis Yeşil Böcek’, kâh ağlatıp kâh güldürüyor...
Agata Hayatı Keşfediyor, Paola Ferrero, Çınar Yayınları: Sıcacık bir ev, biraz yemek, biraz uyku... Agata’nın bütün isteği bu. Evini o kadar sever ki dünyaya sadece pencereden bakmakla yetinir. Bir gün yapayalnız, aç ve susuz kalınca dışarı çıkmak zorunda kalır ve dünyanın tehlikeleriyle yüz yüze kalır. Hayatın durağan olmadığını bir kedinin gözlerinden ustaca anlatıyor ‘Agata Hayatı Keşfediyor’.
Kanatlı Ağaç, Angeliki Darlasi, YKY: Göz alabildiğine uzanan bir ovanın ortasında yapayalnız bir ağaç ve ağacın kaderini değiştirecek minnacık bir kuş. Yavru kuş dünyayı ağacın ayaklarına getirmeye karar verir ve gezip gördüğü yerleri ağaca anlatmaya başlar. Ağacın yaşamı hayal bile edemeyeceği şekilde değişmiştir ama gün gelecek, o da minik kuşun hayatını değiştirecektir.
Çocuklar İçin Shakespeare Öyküleri, Angela McAllister, Arden Yayınları: Aşk, nefret, intikam, merhamet, hırs, gurur, iyilik, düşmanlık, kıskançlık... Dünya denen sahneyi her haliyle, insan ruhunu her yönüyle anlatan Shakespeare’in birbirinden güzel oyunları çocuklar için sadeleştirildi.
Herkesin Evine Döndüğü Gün, Aslı Tohumcu, Can Çocuk: Pek acayip bir gecede şehrin sokakları insandan heykellerle dolu bir ’tuhaf sanatlar müzesini’ andırıyor. Meydanda bir gergedan ailesi, bir anne ayı ve oğlu, karnı burnunda bir panter ve kaygılı eşi, ihtiyar bir baykuş ailesi... Peki ama, şehir meydanından geçmemesi gereken bu hayvanlarla anne-babalarının sözünden çıkmaması gerektiği halde onlara eşlik eden çocukları tüm şehir neden çıtını çıkarmadan izliyor? Tohumcu, kendinden başkasının derdine taş kesilen insanların dünyasından umudun kıyısına taşıyor çocukları.
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