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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
09.10.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Tasarım Bienali'nden çocuklara ücretsiz kitap sürprizi

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Tasarım Bienali'nden çocuklara ücretsiz kitap sürprizi

4. İstanbul Tasarım Bienali, 'Okullar Okulu' başlığıyla, altı farklı mekânda her yaş grubundan ziyaretçilerini ağırlıyor. Bienalde bu yıl çocuklar için ücretsiz kitap da verilecek.

4. İstanbul Tasarım Bienali, 'Okullar Okulu' başlığıyla, 4 Kasım’a kadar altı farklı mekânda her yaş grubundan ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul Tasarım Bienali’nin çocuklara son sürprizi ise, Bernard Van Leer Vakfı’nın katkılarıyla yayımlanan çocuk kitabı oldu. Yekta Kopan’ın yazdığı ve Burcu Ural Kopan’la birlikte tasarladığı, illüstrasyonları Ada Tuncer tarafından hazırlanan ‘Uzun, Kocaman, Çok!’ adlı kitap, oyunlar ve hikâyelerle spagetti yapımı üzerinden çocukları tasarım ve ölçü birimleriyle tanıştırıyor.

Geleneksel kitap formatının ötesine geçen ‘Uzun, Kocaman, Çok!’, konusunu bu sene bienalin altı mekânından biri olan Pera Müzesi’nde yer alan Ölçekler Okulu’ndan alıyor. Günlük hayatta kullandığımız, ölçüleri, standartları ve normları sorgulayan Ölçekler Okulu’ndan yola çıkarak hazırlanan kitapta çocuklar, domates soslu spagetti tarifiyle başlayarak oyunlar oynamaya ve uzaklık, miktar bildiren kavramlar üzerine düşünmeye davet ediliyor. Ayıca kitapta yer alan sözlükle birlikte çocuklar, küratör, bienal, tasarım gibi kavramlarla tanışıyor ve bir yandan bienali gezerken, bir yandan pek çok yeni şey keşfediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın akademik danışman olarak destek verdiği kitabın bilim danışmanlığını Can Gürses üstleniyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan kitap ‘Uzun, Kocaman, Çok!’, tüm bienal mekanlarından ve anlaşmalı kitabevlerinden, ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Kitaba aralarında Homer Kitabevi, Kaktüs Çocuk, Yalvaç Abi Kitabevi, Happy Nest, Tırtıl Kids Kitabevleri, Aliza Kitabevi, Babun Çocuk Kitapçısı (Bodrum), Masalinka Çocuk Kitabevi (Denizli) ve Tayfa Kitap Evi’nin (Sinop) bulunduğu kitabevlerinden ulaşmak mümkün.

Bienal boyunca 14, 21 ve 28 Ekim Pazar günleri Studio-X İstanbul’da, çeşitli STK’ların işbirliğiyle, kitapla bağlantılı atölye çalışmaları düzenlenecek.

 

İKSV ve Bernard van Leer Vakfı, 2017 yılında 15. İstanbul Bienali kapsamında yayınlanan Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı çocuk kitabı ile başlayan çalışmalarını uzun soluklu bir işbirliğine dönüştürerek, 2019 yılının sonuna kadar devam edecek Kültür-Sanat ve Erken Çocukluk projesini hayata geçiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin danışmanlığında yürütülen projeyle, kültür-sanat alanında erken çocukluk gelişimine dair farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmak, 0-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik kültür-sanat içeriklerini ve erişim imkanlarını geliştirmek ve bu alanda örnek teşkil edecek yaklaşım, içerik, program ve yöntem önerileri sunmak amaçlanıyor.

Proje içerisinde, 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin yanı sıra 2019 yılında İKSV tarafından düzenlenecek 47. İstanbul Müzik Festivali, 26. İstanbul Caz Festivali, 16. İstanbul Bienali ve 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında ücretsiz olarak dağıtılacak çocuk kitapları yayımlanacak. Bienallerde, bebekli ailelerin ve bakım verenlerin rehber eşliğinde ücretsiz olarak katılabilecekleri “Bebekli Sabahlar” turları devam edecek. Çeşitli özel etkinlikler, okumalar ve atölye çalışmaları düzenlenmesinin yanı sıra ‘Kültür-Sanat ve Erken Çocukluk’ başlıklı eğitim, seminer ve uluslararası toplantılar gerçekleştirilecek.

İstanbul Tasarım Bienali’nden Çocuklar ve Aileler Için Özel Etkinlikler

Bebekli Sabahlar

4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Bernard van Leer Vakfı desteğiyle çocuk kitabına ek olarak bu yıl ilk kez ebeveynler ve bakım verenleri 0-12 aylık bebekleriyle birlikte Okullar Okulu’nu deneyimlemeye çağıran İstanbul Tasarım Bienali’nde ‘Bebekli Sabahlar’ turları da düzenleniyor. Bienal süresince her cuma, Arter’de saat 10.00-11.00 arası ücretsiz olarak gerçekleştirilecek turlara katılım için http://rezervasyon.iksv.org/ adresinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Çocuklar ve Gençler için Öğrenme Programı

Genç ziyaretçiler, 4. İstanbul Tasarım Bienali ve Pera Öğrenme Programları ekiplerinin hazırladığı bir programla da bienalin birer parçası oluyor. Farklı yaş gruplarına özel programıyla bienal ziyaretçileri, Ölçekler Okulu’nda yer alacak değişik ölçü birimleri ve normlar üzerine sorular sorup tartışmalar yürütme ve kendi tasarımlarını üretme imkânı yakalıyor. 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamındaki Öğrenme Programı, Hollanda’nın Genç Kültür programı tarafından destekleniyor. Pera Öğrenme programlarına rezervasyon ve bilgi için https://www.peramuzesi.org.tr/Egitim-Gruplari/Guncel adresini takip edebilirsiniz.

4. İstanbul Tasarım Bienali: Okullar Okulu

Okullar Okulu başlığı altında Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, öğrenmeyle ve tasarımla ilişkimizi sorgulayan pek çok proje ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 4 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilen bienal, Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu’nda yer alan altı farklı mekâna yayılıyor. Sergilerin yanı sıra birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak bu mekânlar, bienalde tasarımla etkileşim halindeki alanlardan birine odaklanan ayrı bir okula dönüşüyor.

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