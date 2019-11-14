Çocuklar tatilde ‘ATTA’ gidecek!
Bebekler ve Çocuklar için Uluslararası Sanat Festivali Atta Festival 18 Kasım’da dördüncü kez başlıyor. Bu sene açık havada interaktif dans performansı ve İngilizce tiyatro programın yenilerinden...
Dört senedir 0-3 yaş arası bebekleri ve çocukları dünyanın farklı ülkelerinden oyunlarla buluşturan Atta Festival’in dördüncüsü 18 Kasım’da İstanbul’da başlıyor. Bu yıl Fransa, İsveç, Hollanda, İsrail, Macaristan, İskoçya, Letonya, Polonya, Azerbeycan ve Türkiye’den pek çok sanatçı sahne alacak, atölyeler gerçekleştirecek. 8 Aralık’a dek sürecek programda 0-3 yaş bebekler için klasik müzik konseri, dijital çağın çocuk tiyatrosuna taşındığı ‘Ann-Droid’ gibi dikkat çekici performanslar var. Fransa’dan, parklarda gerçekleşecek, interaktif dans performansı ‘Happy Manif’, İskoçya’dan, sekiz çocukları Shakespeare ile buluşturacak olan ‘The Story of Macbeth’, dört müzisyenin canlı performansıyla bebeklere hitap eden ‘Notaların Dansı’ ve ‘Tavşan Aranıyor’ adlı oyun, animasyon filmler ve atölyeler çocukların tiyatro ve performans algısına katkı sunacak işlerden bazıları. Festivalin mekânları arasında Akbank Sanat, Caddebostan Kültür Merkezi, Çıplak Ayaklar Dans Stüdyosu, Das Das, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Hisar Okulları Kültür Merkezi, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Theatron Yeldeğirmeni, Mustafa Saffet Kültür Merkezi Yapı Kredi Kültür Sanat, Maçka Sanat Parkı ve Validebağ Korusu yer alıyor. Detaylı bilgi için: attafestival.com
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