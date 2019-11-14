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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Çocuklar tatilde ‘ATTA’ gidecek!

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Çocuklar tatilde ‘ATTA’ gidecek!

Bebekler ve Çocuklar için Uluslararası Sanat Festivali Atta Festival 18 Kasım’da dördüncü kez başlıyor. Bu sene açık havada interaktif dans performansı ve İngilizce tiyatro programın yenilerinden...

Dört senedir 0-3 yaş arası bebekleri ve çocukları dünyanın farklı ülkelerinden oyunlarla buluşturan Atta Festival’in dördüncüsü 18 Kasım’da İstanbul’da başlıyor. Bu yıl Fransa, İsveç, Hollanda, İsrail, Macaristan, İskoçya, Letonya, Polonya, Azerbeycan ve Türkiye’den pek çok sanatçı sahne alacak, atölyeler gerçekleştirecek. 8 Aralık’a dek sürecek programda 0-3 yaş bebekler için klasik müzik konseri, dijital çağın çocuk tiyatrosuna taşındığı ‘Ann-Droid’ gibi dikkat çekici performanslar var. Fransa’dan, parklarda gerçekleşecek, interaktif dans performansı ‘Happy Manif’, İskoçya’dan, sekiz çocukları Shakespeare ile buluşturacak olan ‘The Story of Macbeth’, dört müzisyenin canlı performansıyla bebeklere hitap eden ‘Notaların Dansı’ ve ‘Tavşan Aranıyor’ adlı oyun, animasyon filmler ve atölyeler çocukların tiyatro ve performans algısına katkı sunacak işlerden bazıları. Festivalin mekânları arasında Akbank Sanat, Caddebostan Kültür Merkezi, Çıplak Ayaklar Dans Stüdyosu, Das Das, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Hisar Okulları Kültür Merkezi, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Theatron Yeldeğirmeni, Mustafa Saffet Kültür Merkezi Yapı Kredi Kültür Sanat, Maçka Sanat Parkı ve Validebağ Korusu yer alıyor. Detaylı bilgi için: attafestival.com

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