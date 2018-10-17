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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İpek Özbey / iozbey@hurriyet.com.tr
17.10.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Çocuklar sizi cennet kapısında bekliyor

İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
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İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
Çocuklar sizi cennet kapısında bekliyor

Kimler çocuklarını tarikatlara kaptırıyor? Aileler neden susuyor? Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, yeni kitabı ‘Kimsesizler Cumhuriyeti’nde yoksulluk ve yoksunluğun tarikatlar ve cemaatler tarafından nasıl istismar edildiğini ortaya koyuyor. İşte 12 Eylül’den itibaren Türkiye’de yaşanan büyük trajedi...

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Karağaç Kuran kursu: Kalorifer odayı ısıtmadığı için yatmadan önce elektrikli ısıtıcıyı yakan beş çocuk, prizin patlaması, kablonun tutuşması sonrası can verdi... 

Konya’ya bağlı Balcılar’da Özel Boğaziçi Kız Öğrenci Yurdu: LPG patladı, 18 kız çocuğu öldü, 28’i ağır yaralandı... Yurt Süleymancılara aitti. 18 aileden sadece 4’ü şikâyetçi oldu...

İşin peşini bırakmayan avukat Hakkı Ünalmış’a göre tarikatın hocaefendileri ailelere, “Çocuklar sizi cennet kapısında bekliyor” diye adeta fetva vermişti.

Kütahya: Kolunu kıyma makinesine sözümona ‘kaptıran’ Nurettin...
Aladağ: Kavrulmuş 12 kız çocuğu.
Karaman: Tecavüz kurbanı 10 erkek çocuk...

Tümünün de çocuklarımızın barındığı tarikat yurtlarında vuku bulması bir başka dram... İsmail Saymaz, bu ‘kötülüklerin’ izini gazeteci olarak sürdü. Defalarca haberini yaptı. Tümünü ‘Kimsesizler Cumhuriyeti’ kitabında topladı... Ortaya yürekleri parçalayan bir ağıtlar manzumesi çıktı... Saymaz’a göre tarikat ve cemaat adlı mekanizmalar, devletin çekildiği ve boş bıraktığı alanı eğitimci, din adamı ve din öğreticisi maskesiyle istismar ediyor. Öğretmenler ve imamların toplumun en güvendiği kişiler olmaları nedeniyle söz konusu gruplar da bu kılıfı kullanıyor. Bu sayede çocuklara ve onların ailelerine erişiyor. Peki bu tarikatlara hangi çocuklar gidiyor?

İsmail Saymaz diyor ki: “İki tür grup var: Ana grup, yoksul ve yoksun ailelerin çocukları...” Bunlar en kalabalık topluluğu oluşturuyorlar. Bazen Milli Eğitim’in aracılığıyla, bazen köy köy gezerek ve çoğunlukla ücret almaksızın ulaşıyorlar. İkinci grup, tarikat ve cemaatlerin temas kurmak istediği seçkinlerin, ulusal/yerel burjuvazinin ve memurların (asker/sivil) çocukları. Üçüncü grup da öteden beri tarikat ve cemaatin üyesi olan aile bireylerinin çocukları. Aileler çocuklarını ihmallerin doğurduğu facialarda yitiriyor ve sessiz kalıyorlar, neden? 
Bunun da iki nedeni var: İlki, tarikat ve cemaatler tarafından “Bu Allah’ın takdiridir”, “Şikâyetçi olursanız günaha girer, kadere karşı gelirsiniz”, “Size bakacağız”, “Bakımınızı üstleneceğiz” kisvesi altındaki din istismarı ve ekonomik vaatler... Çaresiz susuyorlar ve şikâyet etmiyorlar. Bütünüyle tarikat ve cemaate bağlılar tarafından kuşatıldıkları için ‘mahalle baskısı’na maruz kalıyorlar.
Bir diğeri de: Kendileri bizzat tarikat veya cemaat üyesi ve elbette şikâyetçi olmuyorlar. Cinsel istismarı ise  ise ‘duyulmasın/bilinmesin’ kaygısıyla  dile bile getirmiyorlar. İsmail Saymaz 120 sayfada Türkiye’nin acı gerçeğini tokat gibi yüzümüze çarpıyor. ‘Kimsesizler Cumhuriyeti’ çocuklarımızın acı ‘kader’ini sergileyen bir ağıtname...

Çocuklar sizi cennet kapısında bekliyor

KİMSESİZLER CUMHURİYETİ
İsmail Saymaz
İletişim Yayınları, 2018
120 sayfa, 17 TL​

İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
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