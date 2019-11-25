Çocuklar için drama atölyesi başlıyor
Semaver Kumpanya, 24 Kasım Pazar günü çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine yönelik üzerine bir atölye başlatıyor.
Semaver Kumpanya'nın, çocukların kendilerini etkin bir şekilde ifade edebilme, hayal güçlerini ortaya çıkararak özgüven duygularını pekiştirme, anlama, dinleme ve dışa vurma pratiklerini geliştirme üzerine yoğunlaşacağı atölye 24 Kasım Pazar günü başlayacak. Ders saatleri 11.00 - 12.30 arasında gerçekleşecek. Ayrıca oyun kurma, oyun tiyatro ilişkisini araştırma ve grup çalışmasını öğrenme dersleriyle bir oyun çalışılıp sene sonu Çevre Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
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