Çocuklar hayallerini çizdikleriyle anlattı
Bu yıl ‘Hayalini Çiz’ temasıyla düzenlenen 38’inci Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na 35 bin 496 resim katıldı.
Bu yıl ‘Hayalini Çiz’ temasıyla düzenlenen 38’inci Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye’nin her bölgesinden, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları’ndan, KKTC, Almanya ve Sosyal Medya üzerinden 35 bin 496 resmin katıldığı yarışmada, 14 çocuk ödül almaya hak kazandı. En çok katılımın Batman ilinden olduğu yarışmada çocuklar, ödül ve sertifikalarını almak üzere 20 Haziran tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek ödül töreninde bir araya gelecek. Küçük ressamlardan üçü, aynı zamanda bir yıllık eğitim bursunun da sahibi olacak
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