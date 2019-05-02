Çocukla hangi filmi izleyelim?

Eleştirmen, yazar ve senarist Burak Göral’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı kitabı ‘Çocukla Sinema’ Doğan Kitap etiketiyle yayımlandı. Göral’ın oğluyla yaşadığı sinema deneyimlerini, yaptığı araştırmaları ve 25 yıllık tecrübesini bir araya getirerek hazırladığı rehber niteliğindeki kitap büyük bir boşluğu dolduruyor.

Ebeveynler açısından bakıldığında zamanın azlığına karşın çok sayıda film, dizi ve video arasından doğru seçimleri yapmanın zorluğu malum. Özellikle ticari kaygılarla çekilmiş animasyonlar, aşırı özendirici süper kahraman filmleri ve bazı son dönem yerli komediler söz konusu olduğunda sadece yaş sınıflandırmasına güvenmek yeterli olmuyor. Zira argo espriler ve cinsiyetçi sahnelerin havada uçtuğu çok sayıda filmin +7 aldığı biliniyor. Diğer taraftan kimi ebeveynler de çocuklarında sanatsal duyarlılık oluşturmak adına sanat değeri yüksek filmleri, kitapları çocuklarla yanlış zamanda tanıştırıyor. Böylece doğru zamanda izlendiğinde büyük kazanımlar sağlayabilecek bir film veya türden çocuğun tamamen soğuması söz konusu olabiliyor. Burak Göral, başlı başına bir kaynak sayılabilecek önsözünde tüm bu mevzulara detaylıca eğilerek gözden kaçması muhtemel pek çok püf noktaya değindikten ve önemli ipuçları verdikten sonra 3-12 yaş aralığındaki çocukların izleyebileceği 52 filmlik bir seçki sunuyor. ‘Yumurcak’tan ‘Oyuncak Hikâyesi’ne, ‘Süt Kardeşler’den ‘E.T’ye her türden filmin olduğu geniş bir yelpaze sunan Göral, çocukların bilişsel gelişim ve hayal dünyasına katkı sunacağına inandığı, karakter gelişimi ve yaşamsal kavramlar konusunda destek olabilecek filmleri öncelediğini belirtiyor. Dolayısıyla ayrımcılık, doğa bilinci, sevgi, dostluk, cesaret gibi kavramlar ön plana çıkıyor. Tabii ki çocukların olmazsa olmazı eğlencenin asla göz ardı edilmediğini de ekleyelim.

Her bir filmle ilgili uyarı tablosunda filmdeki flörtöz durumlar, korku öğeleri, argo kullanımı gibi hassas mevzuların derecelendirmesi yer alıyor. Tanıtım yazılarında ise o filmin konusu, sinema tarihindeki önemi, hangi temaların işlendiği, filmdeki hassas sahneler ve en önemlisi sohbet konusu edilebilecek noktalara değiniliyor. Göral, oğluyla yaşadığı deneyimlerin de etkisiyle film hakkında konuşup tartışmanın önemine özellikle dikkat çekiyor ve bu tür sohbetlerin filmin temasını pekiştirdiği gibi çocukların iç dünyalarına dair önemli ipuçları vereceğini de vurguluyor.

‘Çocukla Sinema’ ebeveynlere rehberlik ettiği kadar çocuklar için de bir not defteri olma özelliği taşıyor. Çocukların izledikleri filmler hakkındaki düşüncelerini, hangi karakteri neden sevdiklerini, filme kaç yıldız verdiklerini, neler öğrendiklerini yazabilecekleri bölümler eğlenceli bir etkinlik olmanın yanı sıra çocukları film hakkında düşünmeye sevk ediyor ve ifade yeteneklerine de katkı sağlıyor.

Diğer yandan kitapta 52 film listeleniyor gibi görünse de her filmden sonra o filmi sevenlerin izleyebileceği benzer filmlere de kısaca yer veriliyor. Ayrıca kitabın sonunda yer alan ‘fantastik maceralar’, ‘kitap ve masal uyarlamaları’, ‘hayvan kahramanlı animasyonlar’, ‘süper kahramanlı animasyonlar’ gibi farklı başlıklar altındaki listeler de eklenince Göral’ın deyimiyle “52 değil 152’den bile daha fazla film” önerilmiş oluyor. Sadece çocuklara değil, içindeki çocuğa da film seçmek isteyen, iyi anlatılmış hikâyelerin iyileştirici gücüne inanan herkes için.

(‘Çocukla Sinema’ girişimi sosyal medya hesapları: instagram/cocuklasinema, twitter/cocukla_sinema)

ÇOCUKLA SİNEMA

ÇOCUKLARINIZ İÇİN FİLM SEÇME REHBERİ

Burak Göral

Doğan Kitap, 2019

340 sayfa, 38 TL.