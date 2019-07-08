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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerÇocuk yıldız Cameron Boyce hayatını kaybetti
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08.07.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Çocuk yıldız Cameron Boyce hayatını kaybetti

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Çocuk yıldız Cameron Boyce hayatını kaybetti

Disney yapımlarında ‘çocuk yıldız’ olarak ünlenen genç oyuncu 20 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Disney yapımlarında ‘çocuk yıldız’ olarak ünlenen genç oyuncu Cameron Boyce 20 yaşında hayata veda etti. BBC Türkçe’nin haberine göre, aile adına konuşma yapan kişi, Boyce’un uyku sırasında geçirdiği bir nöbet nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve içinde bulundukları bu çok zor zamanda, yaşadıklarına özen gösterilmesini istediklerini söyledi.
Boyce, Amerikalı yapım şirketi Disney’in ‘Descendants’ isimli filminde ve televizyon şovu Jessie’deki rolü ile biliniyordu. Cameron Boyce’un ölümü ile ilgili yapılan açıklamada “süre gelen tıbbi bir durumu” olduğu da ifade edildi.
Disney Televizyonu da Boyce’un ölümü hakkında bir taziye mesajı yayımladı ve ‘O genç yaşından itibaren insanların hayatlarında bir fark yaratma arzusu ile doluydu’ denildi.

Çocuk yıldız Cameron Boyce hayatını kaybetti

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