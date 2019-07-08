Çocuk yıldız Cameron Boyce hayatını kaybetti
Disney yapımlarında ‘çocuk yıldız’ olarak ünlenen genç oyuncu 20 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Disney yapımlarında ‘çocuk yıldız’ olarak ünlenen genç oyuncu Cameron Boyce 20 yaşında hayata veda etti. BBC Türkçe’nin haberine göre, aile adına konuşma yapan kişi, Boyce’un uyku sırasında geçirdiği bir nöbet nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve içinde bulundukları bu çok zor zamanda, yaşadıklarına özen gösterilmesini istediklerini söyledi.
Boyce, Amerikalı yapım şirketi Disney’in ‘Descendants’ isimli filminde ve televizyon şovu Jessie’deki rolü ile biliniyordu. Cameron Boyce’un ölümü ile ilgili yapılan açıklamada “süre gelen tıbbi bir durumu” olduğu da ifade edildi.
Disney Televizyonu da Boyce’un ölümü hakkında bir taziye mesajı yayımladı ve ‘O genç yaşından itibaren insanların hayatlarında bir fark yaratma arzusu ile doluydu’ denildi.
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