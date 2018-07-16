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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
16.07.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Çocuk ve gençlik yazarı Nöstlinger hayatını kaybetti

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Çocuk ve gençlik yazarı Nöstlinger hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Hans Christian Andersen ve Astrid Lindgren Anma gibi dünyanın saygın edebiyat ödüllerinin sahibi yazar yarım asırdan fazla zamandır yayın dünyasının içindeydi.

Çocuklar ve gençler için kaleme aldığı 100’den fazla kitabında, her yaştan okuru ortak duygu ve düşüncelerde birleştirdi. Eserleri pek çok dile çevrilen Avusturyalı yazarın ilk kitabı 1970’te yayımlandı, Türkçe’ye Günışığı Kitaplığı tarafından “Alev Saçlı Çocuk” başlığıyla kazandırıldı, çocuk edebiyatının köşe taşlarından biri oldu. Günümüzde dünya çocuk edebiyatının klasikleri arasında sayılan “Kim Takar Salatalık Kral’ı” ile 1973’te Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazandı.

Kitaplarında yarattığı gerçekçi karakterleri ve olay örgüsünü, büyülü gerçekçi öğelerle ve çok katmanlı mizahi bir anlatımla kurguladı. Romanlarındaki incelikli, zekice sosyal eleştiriyle kuşaklararası iletişimi yüceltti, yetişkinlerin önyargılarını ve kalıplarını kırarak çocukların ve gençlerin yanında durdu. Onlara üstlerindeki baskılara nasıl karşı koyabileceklerinin ipuçlarını işaret etti.

1936’da Viyana’da dünyaya gelen Nöstlinger’in çocukluğu, 2 yaşından itibaren Hitler’in ordusunun işgali altındaki Avusturya’da sığınaklarda geçti. Polonya’ya kaçmak zorunda kalan babasının yokluğuyla ağırlaşan savaş yıllarında, bomba isabet eden evlerinin enkazından iki kez sağ olarak çıkarıldı. İster istemez izlerini taşıdığı, siren sesleriyle geçen bu zor zamanlarla ilgili, “Çocukluğumda daha sonra hiç hissetmediğim derecede mutlu anlarım oldu, tabii bu mutsuzluklarım için de geçerli...” dedi.

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