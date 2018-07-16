Çocuk ve gençlik yazarı Nöstlinger hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Hans Christian Andersen ve Astrid Lindgren Anma gibi dünyanın saygın edebiyat ödüllerinin sahibi yazar yarım asırdan fazla zamandır yayın dünyasının içindeydi.
Çocuklar ve gençler için kaleme aldığı 100’den fazla kitabında, her yaştan okuru ortak duygu ve düşüncelerde birleştirdi. Eserleri pek çok dile çevrilen Avusturyalı yazarın ilk kitabı 1970’te yayımlandı, Türkçe’ye Günışığı Kitaplığı tarafından “Alev Saçlı Çocuk” başlığıyla kazandırıldı, çocuk edebiyatının köşe taşlarından biri oldu. Günümüzde dünya çocuk edebiyatının klasikleri arasında sayılan “Kim Takar Salatalık Kral’ı” ile 1973’te Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazandı.
Kitaplarında yarattığı gerçekçi karakterleri ve olay örgüsünü, büyülü gerçekçi öğelerle ve çok katmanlı mizahi bir anlatımla kurguladı. Romanlarındaki incelikli, zekice sosyal eleştiriyle kuşaklararası iletişimi yüceltti, yetişkinlerin önyargılarını ve kalıplarını kırarak çocukların ve gençlerin yanında durdu. Onlara üstlerindeki baskılara nasıl karşı koyabileceklerinin ipuçlarını işaret etti.
1936’da Viyana’da dünyaya gelen Nöstlinger’in çocukluğu, 2 yaşından itibaren Hitler’in ordusunun işgali altındaki Avusturya’da sığınaklarda geçti. Polonya’ya kaçmak zorunda kalan babasının yokluğuyla ağırlaşan savaş yıllarında, bomba isabet eden evlerinin enkazından iki kez sağ olarak çıkarıldı. İster istemez izlerini taşıdığı, siren sesleriyle geçen bu zor zamanlarla ilgili, “Çocukluğumda daha sonra hiç hissetmediğim derecede mutlu anlarım oldu, tabii bu mutsuzluklarım için de geçerli...” dedi.
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